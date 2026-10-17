The Social Reckoning Tertinggal dari The Social Network dan Hanya Raup Rp 89 Miliar

JawaPos.com – Film The Social Reckoning mengalami pembukaan yang mengecewakan di box office dengan pendapatan domestik sebesar USD 5,5 juta atau sekitar Rp89,65 miliar.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (16/10), Film produksi Sony yang ditulis dan disutradarai Aaron Sorkin tersebut hanya menempati posisi kelima dalam tangga box office, jauh di bawah proyeksi awal sebesar USD 7 juta hingga 8 juta atau sekitar Rp114,1 miliar hingga Rp130,4 miliar.

Di pasar internasional, film ini meraup USD 3,5 juta atau sekitar Rp57,05 miliar dari 29 wilayah, sehingga total pendapatan pembukaan globalnya mencapai USD 9 juta atau sekitar Rp146,7 miliar.

Perolehan tersebut jauh tertinggal dibandingkan The Social Network yang dirilis pada 2010 dan mencatat pendapatan pembukaan sebesar USD 22 juta atau sekitar Rp358,6 miliar, sebelum penyesuaian inflasi.

Film pertama itu berhasil meraup total USD 224 juta atau sekitar Rp3,65 triliun secara global serta memenangkan empat penghargaan Oscar, termasuk untuk skenario yang ditulis Sorkin.

Sebaliknya, The Social Reckoning menghadapi tanggapan beragam dengan skor 54 persen di Rotten Tomatoes dan nilai B- dari CinemaScore, yang berpotensi memengaruhi minat penonton pada pekan-pekan berikutnya.

Berlatar beberapa tahun setelah film pertamanya, The Social Reckoning mengisahkan seorang insinyur Facebook yang diperankan Mikey Madison, yang membocorkan ribuan dokumen internal kepada seorang reporter yang diperankan Jeremy Allen White untuk mengungkap dugaan praktik gelap perusahaan.

Film ini memiliki anggaran produksi sebesar USD 30 juta atau sekitar Rp489 miliar, lebih rendah daripada anggaran The Social Network yang mencapai USD 40 juta atau sekitar Rp652 miliar.