Jennifer Meyer Ungkap Kebahagiaan Saat Tobey Maguire Pimpin Pernikahannya dengan Geoffrey Ogunlesi

JawaPos.com – Jennifer Meyer mengungkapkan kebahagiaannya ketika mantan suaminya, aktor Tobey Maguire, memimpin upacara pernikahannya dengan Geoffrey Ogunlesi yang berlangsung di Hawaii pada 10 Oktober.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (16/10), Meyer menyebut kehadiran Maguire sebagai pendeta merupakan momen yang sangat istimewa, meskipun tidak lazim bagi sebagian orang.

Meyer juga merasa bahagia karena ketiga anaknya serta orang tua mereka turut hadir dan berjalan menuju altar, menjadikan pernikahan tersebut semakin bermakna bagi keluarga mereka.

Meyer dan Maguire menikah pada 2007 sebelum memutuskan berpisah pada 2016, dan keduanya memiliki dua anak, yakni Ruby yang berusia 19 tahun serta Otis yang berusia 17 tahun.

Proses perceraian mereka diajukan Meyer pada Oktober 2020 dan ditanggapi Maguire pada Juli 2025, sebelum keduanya secara resmi dinyatakan berstatus lajang pada 21 September.

Meski hubungan pernikahan mereka telah berakhir, keduanya tetap menjaga hubungan baik dan berkomitmen untuk mengutamakan kebahagiaan anak-anak mereka.

Pada kesempatan sebelumnya, Meyer memuji Maguire sebagai sosok yang luar biasa dan menegaskan bahwa mereka selalu berusaha mempertahankan kebersamaan keluarga setelah berpisah.

Keduanya tetap menjalani berbagai tradisi bersama, mulai dari merayakan Natal dan Thanksgiving hingga berlibur serta merayakan ulang tahun bersama anak-anak mereka.