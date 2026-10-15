Kenang Doddy Katamsi, Pengamat Musik Stanley Tulung: Teman yang Baik

Musisi Doddy Katamsi tutup usia. (istimewa)
JawaPos.com - Kepergian musisi Doddy Katamsi meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang yang mengenal perjalanan hidup dan kiprahnya di industri musik Indonesia.
Pengamat musik Stanley Tulung mengenang almarhum sebagai sosok teman yang baik, gemar menjalin silaturahmi, sekaligus memiliki peran penting dalam perkembangan kemampuan vokal sejumlah penyanyi yang kini sukses besar di industri musik Tanah Air.
Bagi Stanley Tulung, Doddy bukan sekadar rekan di lingkungan musik. Vokalis sekaligus pelatih vokal tersebut juga dikenal sebagai pribadi yang ramah, senang berkumpul dan menjaga hubungan baik dengan teman-temannya.
“Doddy teman yang baik dan senang silaturahmi sama teman-teman musisi,” kata Stanley Tulung kepada JawaPos.com.
Kebiasaan Doddy dalam menjaga hubungan dengan sesama musisi menjadi salah satu hal yang membekas bagi Stanley. Di tengah kesibukan industri hiburan, hubungan pertemanan dan silaturahmi menjadi bagian penting yang turut membangun kebersamaan di antara para pelaku musik.
Selain dikenal sebagai musisi, Doddy Katamsi juga memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan vokal sejumlah penyanyi Indonesia. Stanley menyebut almarhum pernah menjadi guru vokal bagi nama-nama besar seperti Afgan, Bams, Ariel, Ari Lasso, Once, dan lain-lain.
Pengalaman tersebut memperlihatkan peran Doddy Katamsi yang tidak hanya berkutat pada penampilan di atas panggung, tetapi juga suka berbagi pengetahuan kepada sejumlah penyanyi lain.
Dalam dunia tarik suara, pelatih vokal memiliki peran penting untuk membantu penyanyi mengembangkan teknik bernyanyi, menjaga kualitas suara, serta mengoptimalkan kemampuan saat tampil. Proses tersebut membutuhkan pemahaman teknis, kedisiplinan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
Karena itu, kontribusi seorang guru vokal tidak selalu terlihat langsung oleh penonton. Namun, ilmu yang diberikan dapat menjadi bagian dari perjalanan profesional para penyanyi yang dibimbingnya.
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