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Abdul Rahman
Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.55 WIB

KDM Gombali Camat Margahayu Nur Hazanah

Momen kebersamaan KDM dengan Camat Margahayu Nur Hazanah. (Instagram: dedimulyadi71) - Image

Momen kebersamaan KDM dengan Camat Margahayu Nur Hazanah. (Instagram: dedimulyadi71)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mencuri perhatian saat bertemu dengan Camat Margahayu, Nur Hazanah, di Lanud Sulaiman. 

Dalam pertemuan tersebut, KDM melontarkan sejumlah candaan bernada gombalan dengan menyinggung kehidupan pribadi Nur Hazanah yang sudah sekitar delapan tahun menjalani hidup sendiri.

Momen itu berlangsung ketika Nur Hazanah menyambut kedatangan KDM di Lanud Sulaiman. Percakapan keduanya kemudian mengarah pada status pribadi sang camat, yang dijawab dengan santai dan penuh rasa syukur. Dalam percakapan itu, terlihat sekali kebahagiaan sang camat saat disinggung soal kehidupan pribadi oleh KDM.

KDM mengawali obrolan dengan menyinggung kemungkinan adanya orang yang cemburu ketika dirinya berbincang dengan Nur Hazanah.

“Oh jadi sendiri, nggak akan ada yang cemburu dong,” ujar KDM.

Nur Hazanah kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah cukup lama menjalani kehidupan sendiri tanpa pasangan. Ia menyebut sudah sekitar delapan tahun berada dalam kondisi tersebut.

“Iya sudah lama sendiri sekitar 8 tahun,” jawab Nur Hazanah.

Mendengar jawaban itu, KDM lantas membandingkan pengalaman pribadinya dengan yang dialami Nur Hazanah. 

“Saya baru 3 tahun. Itu Ibu tidak merasa jenuh sendiri?” tanya KDM.

Editor: Abdul Rahman
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