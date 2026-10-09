Mengenang Barbie Hsu, DJ Koo Datang ke Makam sang Istri dengan Keluarga 

Mendiang Barbie Hsu (x @popbase)
JawaPos.com – DJ Koo mengenang mendiang istrinya, Barbie Hsu, tepat di hari ulang tahun sang aktris. Barbie Hsu seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-48 pada 6 Oktober 2026, namun keluarga justru berkumpul di makamnya untuk mengenang sosok yang mereka cintai.
Menurut laporan Zapzee, DJ Koo terlihat mengunjungi makam Barbie Hsu bersama adik sang aktris, Dee Hsu, dan ibunya. Dee membagikan sejumlah foto dari momen tersebut melalui media sosial.
Mereka menghias area makam dengan bunga berwarna merah muda dan mengenakan pakaian bernuansa senada sebagai bentuk penghormatan untuk Barbie.
Dee juga membawa dua hal yang sangat disukai kakaknya semasa hidup, yakni kue dan sampanye. Ia menuliskan bahwa mereka duduk di sisi makam Barbie sambil menangis dan tertawa, berbagi cerita serta mengenang berbagai kenangan bersama sang aktris.
Meski suasana diliputi kesedihan, keluarga berusaha menjadikan hari tersebut sebagai momen untuk merayakan kehidupan Barbie.
Hubungan DJ Koo dan Barbie Hsu sendiri memiliki perjalanan yang panjang. Keduanya pertama kali menjalin hubungan pada 1998 sebelum akhirnya berpisah.
Setelah hampir dua dekade menjalani kehidupan masing-masing, mereka kembali terhubung dan memutuskan menikah pada 2022. Pernikahan tersebut sayangnya hanya berlangsung kurang dari tiga tahun.
Barbie Hsu meninggal dunia pada Februari 2025 setelah mengalami pneumonia akut ketika sedang melakukan perjalanan di Jepang. Kepergiannya pada usia 48 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya di Taiwan maupun Korea Selatan.
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