&TEAM Punya Karakter Resmi TEAMILY, Ini Sosok yang Mewakili Tiap Member

JawaPos.com – &TEAM ghadirkan kejutan menggemaskan untuk para penggemarnya dengan memperkenalkan karakter resmi TEAMILY.

Setiap anggota grup kini memiliki karakter yang menjadi representasi masing-masing, menambah warna baru dalam hubungan antara &TEAM dan para penggemarnya.

Menurut laporan Soompi, &TEAM merilis sebuah video khusus yang memperkenalkan karakter TEAMILY melalui akun resmi mereka. Dalam video tersebut, para penggemar diperkenalkan pada karakter-karakter yang mewakili setiap anggota grup.

Bersamaan dengan video tersebut, &TEAM juga membagikan teaser image yang menampilkan keenam karakter dalam desain yang menggemaskan.

Kehadiran TEAMILY menjadi cara menarik bagi &TEAM untuk memperluas identitas grup melalui karakter yang lebih dekat dengan dunia penggemar. Setiap karakter dibuat dengan tampilan serta kesan yang berbeda sehingga dapat merepresentasikan kepribadian masing-masing member.

Peluncuran karakter ini juga mengingatkan pada proyek serupa yang dilakukan sejumlah grup K-pop lainnya. Sebelumnya, TWS memperkenalkan karakter TWIMI untuk keenam anggotanya, sementara KickFlip juga memiliki karakter resmi KICKDOONGS yang masing-masing mewakili para member.

Bagi penggemar &TEAM, kehadiran TEAMILY tentu menjadi tambahan menarik dalam perjalanan grup. Karakter-karakter tersebut tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi bagian dari berbagai konten, merchandise, maupun aktivitas khusus bersama fandom.

Dengan diperkenalkannya TEAMILY, &TEAM kembali menunjukkan cara kreatif dalam membangun identitas grup sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar.