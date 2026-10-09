&TEAM Punya Karakter Resmi TEAMILY, Ini Sosok yang Mewakili Tiap Member

&team (x @soompi)
JawaPos.com – &TEAM ghadirkan kejutan menggemaskan untuk para penggemarnya dengan memperkenalkan karakter resmi TEAMILY.
Setiap anggota grup kini memiliki karakter yang menjadi representasi masing-masing, menambah warna baru dalam hubungan antara &TEAM dan para penggemarnya.
Menurut laporan Soompi, &TEAM merilis sebuah video khusus yang memperkenalkan karakter TEAMILY melalui akun resmi mereka. Dalam video tersebut, para penggemar diperkenalkan pada karakter-karakter yang mewakili setiap anggota grup.
Bersamaan dengan video tersebut, &TEAM juga membagikan teaser image yang menampilkan keenam karakter dalam desain yang menggemaskan.
Kehadiran TEAMILY menjadi cara menarik bagi &TEAM untuk memperluas identitas grup melalui karakter yang lebih dekat dengan dunia penggemar. Setiap karakter dibuat dengan tampilan serta kesan yang berbeda sehingga dapat merepresentasikan kepribadian masing-masing member.
Peluncuran karakter ini juga mengingatkan pada proyek serupa yang dilakukan sejumlah grup K-pop lainnya. Sebelumnya, TWS memperkenalkan karakter TWIMI untuk keenam anggotanya, sementara KickFlip juga memiliki karakter resmi KICKDOONGS yang masing-masing mewakili para member.
Bagi penggemar &TEAM, kehadiran TEAMILY tentu menjadi tambahan menarik dalam perjalanan grup. Karakter-karakter tersebut tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi bagian dari berbagai konten, merchandise, maupun aktivitas khusus bersama fandom.
Dengan diperkenalkannya TEAMILY, &TEAM kembali menunjukkan cara kreatif dalam membangun identitas grup sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar.
Keenam karakter tersebut kini menjadi bagian baru dari dunia &TEAM yang tentunya akan semakin dinantikan perkembangannya oleh para LUNÉ.
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Jawa Pos
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