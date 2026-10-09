Go Woori Rainbow Sambut Kelahiran Anak Pertama

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari Go Woori Rainbow yang kini menyandang status sebagai seorang ibu. Aktris sekaligus mantan anggota girl group Rainbow tersebut telah melahirkan anak pertama bersama sang suami.

Menurut laporan Soompi, Go Woori telah menyambut kelahiran buah hati pertamanya setelah sebelumnya mengumumkan kehamilan pada April tahun ini.

Kabar kehamilan tersebut pertama kali dibagikan Go Woori ketika menjadi bintang tamu program “Radio Star”, saat ia memperlihatkan pregnancy badge dan mengungkap bahwa usia kandungannya kala itu telah memasuki tujuh minggu.

Kelahiran anak pertama ini menjadi babak baru dalam kehidupan pribadi Go Woori. Ia sebelumnya menikah dengan seorang pengusaha yang lima tahun lebih tua darinya pada Oktober 2022. Pernikahan tersebut digelar secara privat dan hanya dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat.

Go Woori sendiri dikenal publik sebagai salah satu anggota Rainbow sebelum kemudian aktif sebagai aktris. Setelah menjalani aktivitas bersama grup, ia memperluas kariernya di dunia akting dan tampil dalam sejumlah proyek drama, termasuk Gaus Electronics.

Kabar kehamilan Go Woori sebelumnya juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Ia sempat membagikan kebahagiaannya saat pertama kali mengetahui dirinya mengandung, termasuk momen ketika menerima undangan untuk tampil di “Radio Star” hanya sehari setelah mengetahui kabar kehamilan tersebut.