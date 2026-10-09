Michelle Yeoh Ingin Bekerja Sama dengan 3 Sutradara Korea Ternama

JawaPos.com – Michelle Yeoh mengungkap keinginannya untuk memperluas langkahnya di industri perfilman Korea. Aktris peraih Oscar tersebut menyebut beberapa nama sutradara Korea yang ingin diajak bekerja sama dalam proyek film mendatang.

Menurut laporan Zapzee, Michelle Yeoh menyampaikan keinginannya tersebut saat menghadiri konferensi pers film It’s My Time di Busan International Film Festival (BIFF) ke-31.

Ia secara khusus menyebut sutradara Lee Chang Dong sebagai salah satu sineas yang sangat ingin diajak berkolaborasi.

Tak hanya Lee Chang Dong, Michelle Yeoh juga mengungkap ketertarikannya bekerja dengan dua sutradara ternama lainnya, yakni Park Chan Wook dan Bong Joon Ho.

Ia bahkan menunjukkan ketertarikannya terhadap perfilman Korea, termasuk film Possible Love yang berkaitan dengan Lee Chang Dong.

Keinginan tersebut bukan tanpa alasan. Michelle Yeoh menilai industri film Korea telah menunjukkan perkembangan yang sangat kuat di pasar global dan menjadi salah satu contoh yang patut diperhatikan oleh perfilman Asia. Ia berharap sinema Asia dapat terus berkembang dengan rasa percaya diri dan kebanggaan yang sama.

Hubungan Michelle Yeoh dengan industri hiburan Korea juga bukan sepenuhnya baru. Ia pernah beradu akting dengan Jung Woo Sung dalam film Reign of Assassins yang dirilis pada 2010. Selain perfilman, Yeoh juga mengaku menyukai K-pop, K-drama, makanan Korea, serta masyarakat Korea.

Kehadiran Michelle Yeoh di BIFF 2026 menjadi semakin istimewa setelah dirinya menerima penghargaan The Asian Filmmaker of the Year pada upacara pembukaan festival.