Iris Wullur Dikabarkan Hamil, Agnes Jennifer Beri Ucapan Selamat

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Iris Wullur. Sang selebgram disebut tengah mengandung calon buah bati. Kabar kehamilan Iris Wullur diungkap oleh sahabatnya, Agnes Jennifer, melalui unggahan di media sosial.

Agnes membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan Iris Wullur. Dua foto di antaranya memperlihatkan perubahan bentuk tubuh Iris yang terlihat cukup jelas hingga memunculkan dugaan ia sedang hamil.

Dugaan ini seolah semakin jelas setelah Agnes Jennifer memberikan ucapan selamat kepada Iris Wullur. Ia mengaku kembali bertemu sang sahabat setelah sekitar 1,5 tahun.

"Ingat banget waktu itu kita ketemu at the lowest point in our lives. Namun dalam waktu 1,5 tahun ketemu di Jepang lagi sama-sama happy, enjoy liburan," kata Agnes Jennifer.

Agnes menggambarkan momen tersebut sebagai kebalikan dari pertemuan mereka sebelumnya yang disebut terjadi ketika keduanya sedang berada di titik terendah dalam hidup.

Agnes juga melontarkan candaan mengenai kondisi mereka saat ini. Ia menyatakan kini justru Iris Wullur yang lebih dulu memasuki fase kehidupan yang baru.

"Namun bedanya sekarang gue kalah steps, gue keduluan. Kasihan nggak laku," ujarnya.

"Congrats dan sehat-sehat sampai lahiran ya bumil," tulis Agnes Jennifer.