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Abdul Rahman
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.15 WIB

18 Tahun Bersama, Ifan Akhirnya Hengkang dari Govinda

Ifan resmi hengkang dari Govinda. (Instagram: govindaofficial) - Image

Ifan resmi hengkang dari Govinda. (Instagram: govindaofficial)

JawaPos.com - Ifan resmi hengkang dari Govinda setelah sekitar 18 tahun menjadi bagian dari perjalanan band tersebut. Kabar perpisahan ini disampaikan Govinda melalui akun media sosial resmi mereka, @govindaofficial.

Dalam pernyataan yang dibagikan kepada para penggemar dan publik, Govinda menyebut Ifan, yang memiliki nama lengkap Muhammad Irfan, resmi mengundurkan diri terhitung sejak 5 Oktober 2026.

Keputusan tersebut dibuat setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan antara Ifan dengan personel Govinda lainnya. Setelah mencapai kesepakatan secara mufakat, Ade, Jeje, dan Luki akhirnya menerima keputusan Ifan untuk meninggalkan band.

"Bahwa per tanggal 5 Oktober 2026, vokalis kami, Muhammad Irfan (Ifan), secara resmi mengundurkan diri dari GOVINDA," tulis Govinda dalam pernyataan resminya.

Dengan keluarnya Ifan, Govinda menegaskan adanya perubahan penting dalam perjalanan grup yang selama ini dikenal lewat sejumlah lagu populer di industri musik Indonesia.

Ifan tidak lagi diperbolehkan menggunakan nama Govinda sebagai nama panggung maupun membawakan lagu-lagu Govinda setelah pengunduran dirinya.

Perjalanan 18 Tahun Ifan Bersama Govinda

Kepergian Ifan menjadi babak baru bagi Govinda. Selama sekitar 18 tahun, Ifan bersama Ade, Jeje, dan Luki telah melewati berbagai fase perjalanan musik, mulai dari panggung-panggung pertunjukan hingga menghasilkan karya yang dikenal oleh pencinta musik Indonesia.

Karena itu, Govinda menyebut keputusan berpisah tersebut bukan sesuatu yang mudah. Band yang kini beranggotakan tiga orang itu tetap mengenang perjalanan panjang bersama Ifan sebagai bagian penting dari sejarah mereka.

"18 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk perjalanan sebuah band. Ada begitu banyak panggung, lagu, cerita, dan kenangan berharga yang telah kami lalui bersama," lanjut pernyataan tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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