Mutia Ayu Mulai Buka Hati Setelah 6 Tahun Ditinggal Mendiang Glenn Fredly

Mutia Ayu membuka kemungkinan menikah lagi setelah sekitar 6 tahun ditinggal mendiang suaminya, Glenn Fredly. (Instagram: mutiaayu_official)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Mutia Ayu kembali menjadi perhatian setelah enam tahun kepergian mendiang suaminya, Glenn Fredly. Ibu satu anak tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali menjalin hubungan dengan pria lain, meski hingga kini belum menemukan sosok pria yang benar-benar cocok.
Mutia Ayu mengaku selalu membuka hati apabila suatu saat nanti ada pria yang datang dengan niat serius untuk menikah dengannya. Namun, perempuan berusia 31 tahun tersebut menyebut belum ada sosok laki-laki yang berhasil membuatnya yakin untuk melangkah ke jenjang lebih serius.
“Aku sudah buka hati. Cuma belum ada yang masuk," ujar Mutia Ayu saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan.
Ia menyadari urusan pasangan dan perasaan tidak bisa dipaksakan. Mutia Ayu berharap suatu hari nanti dirinya dipertemukan dengan pria yang tepat untuk mendampinginya dan bisa menerima kehidupannya bersama sang putri, Gewa.
Mutia Ayu tak membantah sudah ada pria yang mencoba untuk mendekatinya. Kendati demikian, perhatian tersebut belum membuatnya buru-buru menentukan pilihan untuk menjalin hubungan serius.
Bagi Mutia Ayu, pertimbangan terbesar dalam membuka hubungan baru bukan hanya soal dirinya sendiri. Ia masih ingin memberikan perhatian penuh kepada Gewa, buah cintanya dengan Glenn Fredly.
“Yang mendekati pasti ada, tapi untuk aku pribadi, aku lebih fokus ke anak dulu ya,” akunya.
Kehadiran Gewa memang menjadi bagian penting dalam kehidupan Mutia sejak Glenn Fredly meninggal dunia pada 8 April 2020. Glenn pergi hanya sekitar 40 hari setelah kelahiran putri mereka.
Mutia Ayu dan Glenn Fredly menikah secara tertutup pada 19 Agustus 2019. Keduanya kemudian dikaruniai seorang putri yang lahir pada 28 Februari 2020.
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