Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Dylan Sprouse dan Barbara Palvin Umumkan Kelahiran Putri Pertama

Barbara Palvin dan Dylan Sprouse (Instagram @realbarbarapalvin) - Image

Barbara Palvin dan Dylan Sprouse (Instagram @realbarbarapalvin)

JawaPos.com – Dylan Sprouse dan Barbara Palvin menyambut kelahiran anak pertama mereka, seorang bayi perempuan. Kabar bahagia tersebut diumumkan pasangan itu melalui unggahan bersama di Instagram.

Dilansir dari laman Los Angeles Times pada Jum'at (2/10), Dalam foto tersebut, Palvin dan Sprouse terlihat menggendong putri mereka sambil menyaksikan pertandingan Dodgers dari rumah.

Keduanya tampak mengenakan kaus seragam yang sama dalam momen perdana keluarga kecil mereka di media sosial.

Sprouse kemudian mengungkapkan nama putri mereka melalui podcast miliknya. Aktor tersebut mengatakan bayi perempuan mereka diberi nama Sylvie Sprouse dan menggambarkannya sebagai bayi yang sangat baik.

Sprouse juga membagikan pengalamannya sebagai ayah baru serta mengungkapkan kekagumannya ketika melihat putrinya membuka mata dan tersenyum kepadanya.

Sprouse menyebut momen tersebut sebagai salah satu pengalaman paling menggemaskan sejak menjadi seorang ayah.

Palvin sebelumnya mengumumkan kehamilannya pada Mei ketika menghadiri Festival Film Cannes bersama Sprouse.

Pasangan tersebut kemudian mengungkapkan bahwa mereka menantikan kelahiran seorang bayi perempuan melalui media sosial dan Sprouse menyatakan kegembiraannya menjadi ayah seorang anak perempuan.

Keduanya pertama kali bertemu pada 2017, mulai menjalin hubungan pada 2018, dan menikah pada 2023.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dylan Sprouse dan Barbara Palvin Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Festival Film Cannes 2026 - Image
Entertainment

Dylan Sprouse dan Barbara Palvin Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Festival Film Cannes 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 12.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore