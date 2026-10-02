Dylan Sprouse dan Barbara Palvin Umumkan Kelahiran Putri Pertama

Barbara Palvin dan Dylan Sprouse (Instagram @realbarbarapalvin)
JawaPos.com – Dylan Sprouse dan Barbara Palvin menyambut kelahiran anak pertama mereka, seorang bayi perempuan. Kabar bahagia tersebut diumumkan pasangan itu melalui unggahan bersama di Instagram.
Dilansir dari laman Los Angeles Times pada Jum'at (2/10), Dalam foto tersebut, Palvin dan Sprouse terlihat menggendong putri mereka sambil menyaksikan pertandingan Dodgers dari rumah.
Keduanya tampak mengenakan kaus seragam yang sama dalam momen perdana keluarga kecil mereka di media sosial.
Sprouse kemudian mengungkapkan nama putri mereka melalui podcast miliknya. Aktor tersebut mengatakan bayi perempuan mereka diberi nama Sylvie Sprouse dan menggambarkannya sebagai bayi yang sangat baik.
Sprouse juga membagikan pengalamannya sebagai ayah baru serta mengungkapkan kekagumannya ketika melihat putrinya membuka mata dan tersenyum kepadanya.
Sprouse menyebut momen tersebut sebagai salah satu pengalaman paling menggemaskan sejak menjadi seorang ayah.
Palvin sebelumnya mengumumkan kehamilannya pada Mei ketika menghadiri Festival Film Cannes bersama Sprouse.
Pasangan tersebut kemudian mengungkapkan bahwa mereka menantikan kelahiran seorang bayi perempuan melalui media sosial dan Sprouse menyatakan kegembiraannya menjadi ayah seorang anak perempuan.
Keduanya pertama kali bertemu pada 2017, mulai menjalin hubungan pada 2018, dan menikah pada 2023.
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