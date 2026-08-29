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Leni Setya Wati
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15.16 WIB

Yang Ji-won dan Yang Jun-mo Umumkan Pernikahan

Yang ji won dan yang jun mo (x @revistakoreain) - Image

Yang ji won dan yang jun mo (x @revistakoreain)

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari Yang Ji-won. Menurut laporan dispatch, mantan member SPICA tersebut mengumumkan rencana pernikahannya melalui media sosial pada 24 Agustus dengan membagikan foto pernikahan.

Ia menuliskan kabar bahagia tersebut kepada penggemar sekaligus mengungkap bahwa pernikahannya akan berlangsung lebih cepat dari rencana karena tengah menantikan kelahiran buah hati.

Yang Ji-won mengatakan awalnya kabar pernikahan tersebut terasa belum nyata, tetapi perlahan mulai meresap ke dalam dirinya. Ia juga mengungkap bahwa dirinya akan menjadi seorang ibu tahun depan, tepat ketika memasuki usia 40 tahun.

Dengan penuh rasa syukur, ia menyebut kehadiran kehidupan baru sebagai anugerah yang membuat perjalanan menuju pernikahan terasa semakin istimewa.

Bagi Yang Ji-won, membangun keluarga merupakan salah satu keinginannya selama ini. Ia merasa bersyukur karena keinginannya tersebut akhirnya terwujud dan meminta penggemar memberikan doa serta dukungan untuk kehidupan barunya.

Menurutnya, dukungan hangat dari orang-orang terdekat akan menjadi sumber kekuatan dalam menjalani perubahan besar yang kini ada di depan mata.

Di hari yang sama, Yang Jun-mo juga mengumumkan kabar pernikahan melalui sebuah unggahan panjang. Aktor musikal tersebut mengungkap bahwa sebelumnya ia pernah menikah dengan seorang komposer pada 2009 dan keduanya telah bercerai pada 2023.

Ia mengatakan bahwa dirinya dan mantan istrinya kini menjalani kehidupan masing-masing dengan baik, sementara anak mereka juga tumbuh sehat dalam kasih sayang.

Yang Jun-mo kemudian memperkenalkan Yang Ji-won sebagai sosok yang sangat berarti dalam kehidupannya. Ia menyebut calon istrinya sebagai seseorang yang selalu berada di sisinya, memberikan kekuatan, serta membantunya menemukan kembali senyum setelah melewati masa-masa sulit.

Keduanya kini bersiap membangun keluarga dan memulai kehidupan baru bersama, sembari meminta doa serta restu dari publik.

Editor: Hanny Suwindari
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