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Leni Setya Wati
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15.04 WIB

Gunji Umumkan Pernikahan dengan Kekasih yang Selalu Mendukung Mimpinya

gunji (x @revistakoreain) - Image

gunji (x @revistakoreain)

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari Gunji, mantan member girl group vokal Gavy NJ. Dikutip dari soompi, Gunji mengumumkan bahwa dirinya akan menikah pada Oktober mendatang melalui unggahan di Instagram.

Bersamaan dengan kabar tersebut, ia membagikan sejumlah foto bersama calon suaminya yang memperlihatkan kebahagiaan pasangan tersebut.

Dalam pesannya, Gunji mengungkapkan bahwa dirinya akan segera memasuki babak baru sebagai seorang istri.

Ia mengenang perjalanan hidupnya yang selama usia 20-an banyak dihabiskan untuk mengejar impian di dunia musik.

Memasuki usia 30-an, ia tetap melanjutkan kecintaannya terhadap musik sambil menjalani kehidupan yang semakin berkembang.

Di tengah perjalanan tersebut, Gunji bertemu dengan seseorang yang disebutnya sangat mendukung impiannya. Ia merasa memiliki nilai serta arah kehidupan yang sejalan dengan sang kekasih.

Hubungan yang dibangun membuat keduanya mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan menghabiskan sisa kehidupan bersama.

Gunji juga mengaku merasa lebih tenang karena kini memiliki seseorang yang akan berjalan di sisinya.

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan tanpa berubah sejak dirinya mulai bernyanyi hingga saat ini. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi salah satu alasan ia mampu terus berani mencoba berbagai hal baru dalam hidup dan karier.

Menariknya, Gunji tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyapa penggemar melalui musik di masa mendatang. Ia berharap suatu hari nanti dapat kembali bertemu dengan mereka melalui karya musik baru.

Editor: Hanny Suwindari
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