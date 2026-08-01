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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.21 WIB

Basis PAS Band Sutrisno Meninggal Dunia di Usia 56 Tahun

Ilustrasi: Basis PAS Band Sutrisno meninggal dunia di usia 56 tahun. (Instagram PAS Band) - Image

Ilustrasi: Basis PAS Band Sutrisno meninggal dunia di usia 56 tahun. (Instagram PAS Band)

Informasi tersebut disampaikan melalui pesan duka yang dibagikan akun resmi PAS Band. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa Sutrisno mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Babakan Garut No. 406/120, Laswi, Bandung.

Sementara itu, proses pemakaman dijadwalkan berlangsung pada Minggu (2/8) pukul 10.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikutra, Bandung.

Dalam pesan duka tersebut, keluarga PAS Band juga memohon doa serta meminta agar segala khilaf dan kesalahan almarhum semasa hidup dapat dimaafkan.

"Semoga almarhum mendapatkan ampunan, rahmat, serta tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Aamiin ya Rabbal 'Alamin," demikian pernyataan PAS Band, dikutip Sabtu (1/8).

Sutrisno dikenal sebagai basis PAS Band, grup musik rock asal Bandung yang telah melahirkan sejumlah lagu populer dan menjadi salah satu band berpengaruh di industri musik Indonesia. Kepergian Sutrisno menjadi kehilangan besar bagi keluarga, rekan musisi, dan para penggemar PAS Band.

Editor: Bintang Pradewo
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