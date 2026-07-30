Rookie Group TrES Perkenalkan Seluruh Anggota, Debut Showcase Digelar September Mendatang!

JawaPos.com – Grup rookie TrES resmi mengumumkan formasi lengkap mereka, menandai langkah besar menuju debut yang telah dinantikan para penggemar.

Bersamaan dengan pengenalan seluruh anggota, TrES juga mengonfirmasi jadwal debut showcase yang akan menjadi penampilan resmi pertama mereka di hadapan publik.

Dikutip dari allkpop, TrES akan menggelar showcase debut pada 20 September 2026 di YTJ Hall, Yokohama, Jepang. Acara tersebut akan menjadi momen penting bagi grup untuk memperkenalkan musik, konsep, dan pesona masing-masing anggota kepada para penggemar yang telah mengikuti perjalanan mereka sejak masa pra-debut.

Grup terdiri dari empat anggota yang telah diperkenalkan secara resmi melalui berbagai materi promosi. Dengan formasi lengkap yang kini terungkap, antusiasme penggemar terhadap debut TrES pun semakin meningkat, terutama setelah identitas seluruh personel akhirnya dikonfirmasi.

TrES telah menarik perhatian berkat konsep yang menjanjikan dan strategi promosi yang membangun rasa penasaran publik. Showcase perdana di Yokohama diperkirakan akan menjadi kesempatan bagi grup untuk menampilkan kemampuan vokal, rap, hingga performa panggung yang menjadi identitas mereka.

Dengan debut yang tinggal menghitung minggu, TrES siap memasuki persaingan industri K-pop sebagai salah satu rookie group yang patut diperhatikan pada 2026.