Denaible Perkenalkan VIGRITZ, Idol Virtual Generasi Baru dengan Konsep Dokkaebi

JawaPos.Com - Perusahaan entertech Denaible memperkenalkan grup idol virtual terbarunya, VIGRITZ, yang siap membawa warna baru ke industri hiburan digital.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Denaible meluncurkan situs resmi, video logomotion, serta konten world-building yang memperkenalkan semesta unik VIGRITZ sebagai langkah awal menuju debut mereka.

Video logomotion berdurasi sekitar 15 detik menampilkan perjalanan dari momen Big Bang hingga perkembangan peradaban manusia.

Di akhir video, logo VIGRITZ muncul sebagai simbol dimulainya kisah para "Guardian: The Lonely and Great God", karakter yang menjelajahi ruang dan waktu dalam dunia fantasi yang menjadi identitas grup tersebut.

Dilansir dari The Chosun, Denaible juga merilis film cerita yang memperkenalkan dunia Asulrai, sebuah dimensi yang berada di antara realitas dan fantasi.

Untuk pertama kalinya, suara para anggota VIGRITZ diperdengarkan kepada publik melalui narasi yang menyampaikan pesan seperti, "Saat seseorang bermimpi, petualangan baru dimulai, dan saat seseorang bernyanyi, sebuah legenda lahir." Cerita berlanjut dengan dibukanya Dalbit Sanghoe, tempat yang menjadi awal perjalanan para karakter VIGRITZ.

Para anggota VIGRITZ digambarkan sebagai dokkaebi atau makhluk mitologi Korea yang terbangun dari benda-benda kuno di Dalbit Sanghoe. Konsep tersebut menjadi fondasi dunia VIGRITZ yang akan terus berkembang melalui berbagai konten cerita dan interaksi dengan penggemar.