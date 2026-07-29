Michael Johnston Dikabarkan Gabung The Mummy 4, Siap Beradu Akting dengan Brendan Fraser

michael johnston (sumber variety)
JawaPos.com – The Mummy 4 menarik perhatian setelah Michael Johnston dikabarkan tengah menjalani pembicaraan untuk bergabung dalam jajaran pemeran.
Bintang film Obsession itu berpeluang tampil bersama Brendan Fraser dan Rachel Weisz, yang telah lebih dulu dipastikan kembali sebagai Rick dan Evelyn O'Connell dalam sekuel terbaru waralaba petualangan ikonik tersebut.
Menurut laporan Variety, negosiasi dengan Michael Johnston masih berada pada tahap awal sehingga belum ada kesepakatan resmi.
Meski demikian, kabar ini langsung memicu antusiasme penggemar yang penasaran dengan karakter yang akan diperankannya dalam kisah terbaru The Mummy.
Kembalinya Brendan Fraser dan Rachel Weisz menjadi daya tarik utama film ini. Setelah bertahun-tahun menantikan kelanjutan kisah keluarga O'Connell, para penggemar akhirnya akan melihat keduanya kembali berpetualang menghadapi ancaman baru dalam proyek yang diproduksi Universal Pictures.
Meski detail alur cerita masih dirahasiakan, The Mummy 4 dipastikan akan melanjutkan semangat film-film terdahulu yang memadukan aksi, petualangan, unsur supranatural, dan humor.
Film ini juga menjadi upaya Universal menghidupkan kembali salah satu franchise petualangan paling populer yang sempat vakum selama bertahun-tahun.
Michael Johnston sendiri mulai dikenal lewat sejumlah proyek film dan serial televisi, termasuk Obsession. Jika resmi bergabung, proyek ini akan menjadi salah satu peran terbesar dalam kariernya sekaligus kesempatan untuk tampil bersama para aktor senior yang telah melekat dengan The Mummy.
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