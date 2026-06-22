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Leni Setya Wati
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.45 WIB

Jun SEVENTEEN Beradu Akting dengan Bai Baihe di Summer Never End, Ini Sinopsisnya

Ilustrasi gambar dari pinterest @CaraTeen17

 

 
 
JawaPos.com - Nama Wen Junhui atau Jun SEVENTEEN kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.
 
Idol sekaligus aktor asal Tiongkok tersebut dikabarkan akan membintangi film China terbaru bertajuk Summer Never End bersama aktris ternama Bai Baihe.
 
Rumor ini langsung mencuri perhatian karena keduanya disebut akan dipasangkan sebagai pemeran utama dalam kisah romansa yang sarat emosi.
 
Meski pihak produksi masih belum mengumumkan daftar pemain secara resmi, nama Jun dan Bai Baihe telah ramai dibahas di berbagai platform media sosial.
 
Film ini disebut akan digarap oleh sutradara sekaligus penulis naskah Bao Jingjing, yang dikenal piawai menghadirkan cerita romantis dengan sentuhan realistis dan emosional.
 
Sinopsis Summer Never End
 
Summer Never End mengangkat kisah Su Xiaoli, seorang influencer berusia 30 tahun yang kariernya mulai meredup.
 
Di tengah tekanan hidup dan popularitas yang terus menurun, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Yanji untuk merawat sang ibu yang berjuang melawan kecanduan alkohol.
 
Di kota yang penuh kenangan itu, Su Xiaoli bertemu dengan Jin Jiugang, seorang mahasiswa yang memanfaatkan liburan musim panas dengan bekerja paruh waktu.
 
Pertemuan sederhana tersebut perlahan berkembang menjadi hubungan yang mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan, keluarga, dan cinta.
 
Melalui latar musim panas yang hangat, Summer Never End menjanjikan kisah yang menyentuh tentang proses penyembuhan luka batin, harapan baru, serta keberanian untuk melangkah ke masa depan.
 
Kolaborasi yang Dinantikan Penggemar
Jika rumor ini terwujud, Summer Never End akan menjadi proyek akting terbaru Jun di layar lebar sekaligus mempertemukannya dengan Bai Baihe, salah satu aktris paling berpengaruh di industri perfilman China.
 
Perpaduan kemampuan akting keduanya pun diyakini mampu menghadirkan chemistry yang kuat dan menjadi daya tarik utama film ini.
 
Hingga kini, jadwal syuting maupun tanggal penayangan Summer Never End masih dirahasiakan.
 
Meski demikian, kabar keterlibatan Jun dan Bai Baihe sudah lebih dulu membangkitkan antusiasme penggemar yang tak sabar menantikan konfirmasi resmi dari pihak produksi.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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