JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto yang diwakilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi 4th Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders’ Meeting di Manila, Filipina, Selasa (17/11).

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama regional dalam mempercepat transisi energi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan yang berlangsung di sela-sela KTT ASEAN ke-49 dan KTT Terkait Lainnya itu dipimpin bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. selaku Co-Chairs AZEC. Sejumlah pemimpin dan perwakilan negara anggota, negara mitra, serta organisasi internasional turut menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan salam hangat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta. Dia juga mengapresiasi komitmen para pemimpin dan mitra AZEC dalam membangun kolaborasi untuk menghadapi tantangan energi dan perubahan iklim.

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Indonesia, lanjut Airlangga, turut menyambut positif partisipasi Timor-Leste dalam forum tersebut. Keterlibatan negara tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas kerja sama kawasan, terutama dalam membangun ketahanan energi dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Airlangga menegaskan, ketahanan energi dan penanganan perubahan iklim merupakan dua agenda yang harus berjalan beriringan. Menurut dia, keduanya memiliki keterkaitan erat dalam mendukung stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

“Ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Indonesia terus mendorong pemanfaatan sumber daya energi domestik untuk mencapai kemandirian energi, sekaligus mempercepat transisi menuju target net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Dia mengatakan, pengembangan AZEC 2.0 sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam mendorong keseimbangan antara penanganan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penguatan ketahanan energi.

Melalui kerja sama tersebut, negara-negara di kawasan diharapkan mampu membangun sinergi untuk mempercepat dekarbonisasi tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan masing-masing negara.

“Kami meyakini bahwa melalui AZEC 2.0, negara-negara di kawasan dapat memperkuat sinergi antara agenda dekarbonisasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan energi secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Salah satunya melalui program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas puncak mencapai 100 gigawatt (GW), yang implementasinya ditargetkan dipercepat dalam tiga tahun ke depan.

Selain pengembangan energi surya, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati melalui implementasi Biodiesel B50. Indonesia turut menyiapkan peningkatan bauran bioetanol untuk konsumsi domestik, yakni melalui penerapan E10 pada 2027 dan E20 pada 2028.

Di tingkat regional, Indonesia juga mendorong percepatan sejumlah proyek energi prioritas bersama Jepang dan mitra AZEC lainnya. Salah satunya proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy Legok Nangka dengan nilai investasi sekitar USD 400 juta. Proyek tersebut ditargetkan mencapai tahap financial close pada akhir 2026.

Proyek lainnya mencakup pembangunan transmisi listrik Jawa-Sumatra yang saat ini masih menjalani proses joint feasibility study. Pemerintah juga mendorong pengembangan energi panas bumi melalui PLTP Rajabasa berkapasitas 220 megawatt (MW) di Lampung, PLTP Hululais berkapasitas 110 MW di Bengkulu, serta perluasan kapasitas PLTP Sarulla di Sumatera Utara.

Airlangga menekankan, keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target penurunan emisi. Proses tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan inklusivitas, khususnya bagi negara berkembang yang masih membutuhkan energi untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Indonesia memandang penguatan pembiayaan, investasi, transfer teknologi, dan pengembangan proyek konkret sebagai faktor penting dalam mempercepat transformasi energi kawasan.

Pemerintah berharap kemitraan melalui AZEC mampu menghasilkan manfaat nyata sekaligus membuka peluang investasi baru untuk pengembangan energi bersih di dalam negeri.

Melalui partisipasi dalam AZEC Leaders’ Meeting, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat kemitraan internasional guna mendukung transformasi energi nasional.