JawaPos.com - Jepang akan mengusulkan pembentukan kerangka kerja sama keamanan minyak bersama sebagian besar negara anggota ASEAN dan Australia. Inisiatif ini digagas di tengah kekhawatiran terhadap pasokan energi akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (17/11), Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dijadwalkan menyampaikan usulan pembentukan "Asia Oil Security Task Force" dalam pertemuan puncak Asia Zero Emission Community (AZEC) di Manila, Filipina. Pemerintah Jepang menyebut inisiatif tersebut sebagai wadah sukarela untuk mendorong berbagai upaya kerja sama.

Skema ini akan dijalankan bersama Badan Energi Internasional (IEA) dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia yang berbasis di Jakarta. Tujuannya mendukung kerja sama energi regional yang sudah berjalan, termasuk memperkuat penyimpanan cadangan minyak untuk kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat.

Pejabat pemerintah Jepang menyebut negara-negara peserta diperkirakan akan menerbitkan dokumen hasil pertemuan setelah agenda tersebut berlangsung.

Pertemuan AZEC digelar di sela-sela rangkaian konferensi tingkat tinggi antara 11 negara anggota ASEAN dan sejumlah mitra regional mereka di ibu kota Filipina.

Jepang merupakan negara dengan sumber daya alam terbatas dan sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Kondisi serupa juga dialami banyak negara ASEAN. Namun, Jepang memiliki cadangan minyak strategis yang relatif lebih besar.

Kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi meningkat setelah perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran pecah pada Februari lalu. Konflik tersebut menyebabkan Selat Hormuz secara efektif tertutup, padahal jalur laut itu merupakan salah satu rute utama transportasi energi dunia.

Sebagai respons, Tokyo meluncurkan kerangka bantuan keuangan senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp 181,5 triliun pada April. Dana tersebut ditujukan untuk membantu negara-negara Asia lain yang memiliki keterbatasan cadangan minyak.