Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir Tahun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)
JawaPos.com - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga 31 Desember 2026. Kebijakan itu untuk masyarakat penerima subsidi terlindungi dari tekanan harga energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah mempertahankan harga biosolar bersubsidi sebesar Rp 6.800 per liter. Pertalite dijual Rp 10.000 per liter.
Bahlil mengaku bahwa Presiden Prabowo meminta dirinya merumuskan kebijakan energi yang tidak menambah beban masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. Oleh karena itu, gejolak harga energi global diupayakan tidak langsung membebani konsumen penerima manfaat.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil dalam keterangannya pada Senin (9/11). Pernyataan itu dikemukakan Bahhli saat berada di Ambon, Sabtu (7/11).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) itu menempatkan keterjangkauan energi sebagai perhatian pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik. Dukungan negara diperlukan untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan bahan bakar.
Menurut dia, tekanan biaya energi masih tinggi. Harga normal minyak telah berada di atas Rp 20.000 per liter. Namun, ia tidak merinci jenis produk yang menjadi acuan angka tersebut.
Komitmen mempertahankan harga menghadapi tantangan ketika selisih dengan BBM nonsubsidi semakin lebar. Pergerakan harga produk nonsubsidi mengikuti kondisi pasar dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke bahan bakar yang memperoleh dukungan pemerintah.
Perubahan pola konsumsi itu menambah kebutuhan pasokan di sejumlah titik pelayanan. Jika pengiriman belum menyesuaikan permintaan, tekanan dapat terasa di SPBU melalui antrean kendaraan dan waktu pengisian yang lebih panjang.
Untuk merespons kondisi ini, Bahlil meminta peningkatan pasokan dan penguatan armada distribusi. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas, ia menekankan pentingnya mengiringi kebijakan harga dengan pengawasan penyaluran.
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