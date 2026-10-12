Harga Minyak Dunia Melemah, Brent dan WTI Kompak Memerah

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak memerah atau turun pada perdagangan Senin (12/10) ditengah serangan terbaru terhadap bandara utama Arab Saudi dan serangan baru terhadap kapal tanker di dekat Selat Hormuz.

Melansir Investing pada pukul 07:30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,98 poin atau 0,94 persen ke level 103,46 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (9/10) sebesar 103,62 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,23 poin atau 1,33 persen ke level 90,62 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (9/10) sebesar 91,02 dolar per barel.

Melansir Reuters, Meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah kelompok Houthi yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi.

Selain itu, serangan terhadap dua kapal tanker selama akhir pekan memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari kawasan tersebut.

Kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Sabtu terhadap bandara internasional Riyadh yang menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Sementara itu, otoritas Arab Saudi melaporkan adanya korban luka dalam serangan baru terhadap bandara tersebut pada Minggu.

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Arab Saudi dalam melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi.

Peristiwa tersebut merupakan dampak meluas dari perang yang lebih besar dengan Iran, yang dilancarkan AS dan Israel pada Februari.