7 Negara OPEC+ Sepakat Pertahankan Batas Produksi Minyak November.
JawaPos.com - Tujuh negara OPEC+, yakni Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman, memutuskan untuk mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November, kata organisasi tersebut pada Minggu (4/10).
“Ketujuh negara peserta memutuskan untuk mempertahankan tingkat produksi yang ditetapkan untuk September 2026 pada November 2026,” demikian pernyataan tersebut.
Sejak September, tujuh negara OPEC+ tersebut telah meningkatkan tingkat maksimum produksi minyak yang diizinkan sebesar 188.000 barel per hari, di luar jadwal kompensasi atas kelebihan produksi.
Namun, tingkat tersebut belum memperhitungkan keputusan aliansi untuk memperpanjang periode kompensasi atas kelebihan produksi minyak yang sebelumnya diizinkan hingga Desember 2026. Jadwal sebelumnya berakhir pada akhir Juni, sementara jadwal baru belum diumumkan.
Dengan meningkatkan tingkat maksimum produksi minyak menjadi 31,01 juta barel per hari, ketujuh negara tersebut telah menyelesaikan proses pengakhiran pembatasan sukarela pada September.
“Ketujuh negara OPEC+ akan terus mengadakan pertemuan setiap bulan untuk meninjau kondisi pasar. Pertemuan berikutnya akan digelar pada 1 November 2026,” tambah pernyataan tersebut.
Selain itu, Komite Pemantau Tingkat Menteri Bersama OPEC+ (JMMC) merekomendasikan agar tidak ada perubahan terhadap parameter kesepakatan produksi minyak saat ini.
“JMMC meninjau data produksi minyak mentah untuk Juli dan Agustus 2026 serta mencatat kepatuhan secara keseluruhan oleh negara-negara OPEC dan non-OPEC yang berpartisipasi dalam Deklarasi Kerja Sama (DoC),” bunyi komunike yang diterbitkan setelah pertemuan pada Minggu.
Tidak ada keputusan baru yang diambil dalam pertemuan tersebut, menurut komunike tersebut.
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