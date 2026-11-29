JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Namun, independensi bank sentral tersebut juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kepentingan nasional.

Ia mengatakan, independensi BI merupakan prinsip yang memang dikehendaki dalam pengelolaan kebijakan moneter. Meski demikian, Indonesia juga membutuhkan bank sentral yang senantiasa memperhatikan kepentingan bangsa.

“Memang kita menghendaki Bank Indonesia itu independen, benar. Tapi bangsa Indonesia membutuhkan juga bank yang selalu menjaga kepentingan bangsa itu,” ujar Prabowo dalam sambutan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Jumat (27/11).

Prabowo mengatakan, lembaga keuangan nasional tidak hanya dituntut menjalankan fungsi profesional, tetapi juga harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang kuat.

“Lembaga keuangan, apalagi lembaga keuangan milik bangsa Indonesia, harus memiliki wawasan nasionalisme. Harus memiliki jiwa patriotisme. Harus merasa sebagai alat perjuangan bangsa. Karena itu saya terima kasih ke pimpinan Bank Indonesia sekarang,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras jajaran Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Dia menilai, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak ringan mengingat besarnya wilayah dan posisi strategis Indonesia dalam perdagangan dunia.

Menurutnya, posisi geografis Indonesia memiliki peran penting bagi kelancaran perdagangan internasional. Bahkan, hampir 70 persen perdagangan dunia disebut melewati perairan Indonesia.

"Kalau Selat Hormuz bisa bikin ekonomi dunia repot, bagaimana selat-selat yang ada di perairan Indonesia? Karena itu Indonesia ratusan tahun kita selalu mengalami gangguan," ucapnya.

Prabowo menilai Indonesia saat ini semakin matang dalam menghadapi berbagai tantangan. Pengalaman menghadapi beragam persoalan dinilai membuat para pemimpin Indonesia semakin peka, sadar, dan waspada terhadap berbagai potensi gangguan.

Dia pun meminta seluruh unsur pengelola negara untuk tidak takut menghadapi kesulitan dan berani mengakui kelemahan yang dimiliki Indonesia.

Menurutnya, evaluasi terhadap kondisi bangsa perlu dilakukan secara jujur agar pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat.