JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup menguat seiring optimisme window dressing (strategi mempercantik laporan keuangan/portofolio investasi) menjelang akhir tahun 2026.

IHSG ditutup menguat 44,56 poin atau 0,86 persen ke posisi 5.242,17. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,39 poin atau 0,99 persen ke posisi 548,25.

“IHSG menguat seiring optimisme terhadap potensi reli window dressing menjelang akhir tahun yang turut memperbaiki sentimen pasar,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Namun demikian, Nico mengatakan peluang reli window dressing tersebut masih bergantung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, masuknya aliran dana asing, serta pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar saham domestik.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong aliran masuk modal asing, serta mempertahankan likuiditas melalui operasi moneter dan pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

“Meski demikian, pelaku pasar masih cenderung berhati-hati menjelang rilis data perdagangan Oktober dan inflasi November pada pekan depan,” ujar Nico.

Dari mancanegara, bursa kawasan Asia menguat sejalan dengan rebound bursa Wall Street, Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan, didukung oleh aksi beli investor terhadap saham-saham yang telah mengalami penurunan harga (bargain hunting).

Di sisi lain, Nico mengatakan ketidakpastian yang masih membayangi sektor AI, tingginya suku bunga, serta kembali meningkatnya ancaman tarif dari AS masih membatasi penguatan sentimen investor.

Adapun, pemerintah AS mengumumkan rencana penerapan putaran tarif baru yang menyasar impor dari Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan sejumlah negara dengan perekonomian utama lainnya. Meski demikian, kebijakan tarif yang diusulkan dinilai tidak seberat perkiraan awal.

“Tarif baru tersebut diperkirakan tidak akan dikenakan di luar tarif yang telah diberlakukan pada Juli lalu dan kemungkinan baru mulai diterapkan pada Februari atau Maret mendatang,” ujar Nico.

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor energi yang menguat 1,57 persen, diikuti oleh sektor barang baku dan kesehatan yang naik masing-masing sebesar 1,00 persen dan 0,78 persen.

Sedangkan satu sektor turun yaitu sektor infrastruktur yang turun sebesar 0,03 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu OASA, TOBA, SAPX, MHKI dan IRSX. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni TAXI, NAYZ, MGLV, PPGL, dan NANO.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1,08 juta kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 8,40 miliar lembar saham senilai Rp21,76 triliun. Sebanyak 309 saham naik 323 saham menurun, dan 313 tidak bergerak nilainya.