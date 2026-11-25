JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Rabu (25/11), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 27 poin menjadi Rp 18.230 per dolar AS pada perdagangan Selasa (24/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (25/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.230 - Rp 18.280,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (25/11).

Ibrahim mengatakan dari eksternal, dengan minimnya agenda ekonomi pada hari Selasa, para investor kini memusatkan perhatian pada rilis indikator inflasi pilihan Federal Reserve (The Fed), yaitu Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti untuk bulan Oktober.

Para ekonom memperkirakan angka tersebut akan naik dari 3,1 persen menjadi 3,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Angka utama diperkirakan akan naik dari 3,6 persen menjadi 3,8 persen secara tahunan (yoy), yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi masih hampir dua kali lipat dari target 2 persen yang ditetapkan oleh The Fed.

Sementara itu, dari dalam negeri pencalonan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Sugiono sebagai kandidat pengganti mantan Wakil Presiden Gibran menjadi perhatian pasar karena menyangkut arah kepemimpinan dan stabilitas politik nasional.

“Investor akan mencermati siapa yang akhirnya terpilih serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kesinambungan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan, pencalonan ini dapat memberikan sentimen positif apabila proses pemilihan berjalan lancar dan mendapat dukungan politik yang kuat.

Sugiono dinilai memiliki kedekatan politik dengan Prabowo, sedangkan Amran memiliki pengalaman panjang di sektor pertanian dan dunia usaha.

Menurutnya, perbedaan latar belakang keduanya membuat pasar akan mencermati siapa yang lebih mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi rupiah, faktor terpenting bukan sekadar siapa yang terpilih, melainkan apakah proses pergantian ini berjalan konstitusional, transparan, dan tidak menimbulkan konflik politik baru.