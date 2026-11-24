JawaPos.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kesempatan bagi 14.000 lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi untuk mengikuti Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3B Angkatan II Tahun 2026.

Program ini ditujukan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui pengalaman kerja dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, program ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk menemukan calon tenaga kerja potensial. Program ini juga memberikan kesempatan kepada lulusan baru untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Program ini memberikan pengalaman kerja bagi fresh graduate sekaligus membantu perusahaan menemukan kandidat yang kompeten," kata Cris dalam Sosialisasi Mitra Penyelenggara Program MagangHub di Jakarta, Senin (23/11).

Melalui program ini, peserta akan memperoleh pengalaman kerja langsung dan pendampingan mentor profesional. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa uang saku, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta sertifikasi kompetensi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Calon peserta wajib memenuhi persyaratan, yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, calon peserta harus merupakan lulusan perguruan tinggi atau pendidikan profesi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (PDDIKTI Kemendiktisaintek).

"Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman dan mengembangkan kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja," ujar Cris.