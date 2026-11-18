JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak melemah pada perdagangan Rabu (18/11) pagi di saat pelaku pasar mencermati kembali pecahnya pertempuran di Timur Tengah di tengah tanda-tanda pemulihan pasokan dan peningkatan persediaan minyak AS.

Melansir Investing pada pukul 09:15 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,28 poin atau 0,30 persen ke level 92,80 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (17/11) pagi sebesar 91,75 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,64 poin atau 0,78 persen ke level 83,97 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (17/11) pagi sebesar 83,94 dolar per barel.

Melansir Bloomberg, Kuwait mencegat serangan drone, sedangkan serangan terhadap sejumlah kapal kembali dilaporkan terjadi di sekitar Selat Hormuz.

Pada Selasa, pesawat tempur AS menyerang lokasi peluncuran rudal Iran di Pulau Qeshm, setelah Teheran menargetkan Bahrain untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari sepekan.

Meski demikian, tanda-tanda melimpahnya pasokan masih terlihat. Badan Energi Internasional (IEA) dan Goldman Sachs Group Inc sama-sama menyoroti pergeseran pasar menuju surplus pasokan global.

Sementara itu, persediaan minyak mentah AS meningkat 5,3 juta barel pada pekan lalu, menurut laporan American Petroleum Institute, lembaga yang didanai industri minyak. Stok bensin dan produk distilat juga bertambah. Data resmi persediaan minyak AS dijadwalkan dirilis pada Rabu.

Minyak mentah Brent, yang menjadi patokan global, telah kehilangan sekitar seperlima nilainya sepanjang bulan ini setelah mencapai level tertinggi dalam enam bulan pada akhir Oktober.

Penurunan tersebut terjadi seiring pulihnya pasokan dari Timur Tengah dan keputusan Donald Trump untuk tidak kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS.

Meski kedua pihak masih berselisih tajam mengenai sejumlah isu utama, termasuk Selat Hormuz, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran “serius mengupayakan” jalan keluar dari kebuntuan melalui diplomasi.

Analis di Raymond James & Associates Inc, Pavel Molchanov, mengatakan eskalasi berkala di Teluk Persia telah menjadi bagian dari dinamika kawasan selama sembilan bulan terakhir. Secara umum, dampaknya terhadap harga minyak semakin berkurang dari waktu ke waktu.

“Pasar minyak telah terbiasa dengan insiden-insiden tersebut, selama tidak terjadi kembali perang terbuka berskala penuh,” ujar Pavel.

Di luar Timur Tengah, pelaku pasar akan mencermati sejumlah pertemuan penting dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada Rabu dan Kamis.