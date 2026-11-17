JawaPos.com - Kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinilai tidak akan secara langsung menambah beban operasional perusahaan dan memberikan tambahan penghasilan bersih bagi pekerja sekaligus memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja.

Ketua BPP HIPMI bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong, mengatakan bahwa manfaat langsung dari penyesuaian PTKP lebih banyak dirasakan pekerja karena kebijakan tersebut menentukan besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Menurutnya, bagi perusahaan yang menerapkan skema gaji bruto dan pajak ditanggung pekerja, kenaikan PTKP tidak secara langsung meningkatkan biaya operasional. Perusahaan hanya perlu melakukan penyesuaian sistem penggajian dan administrasi perpajakan.

"Secara umum, manfaat langsung lebih banyak dirasakan pekerja karena PTKP menentukan besarnya penghasilan yang dikenai pajak. Bagi perusahaan yang menggunakan skema gaji bruto dan pajaknya ditanggung pekerja, kenaikan PTKP tidak secara langsung menambah biaya operasional," ujar Anthony ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (17/11).

Anthony mengatakan, bagi perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 melalui skema neto atau memberikan tunjangan pajak berpotensi memperoleh pengurangan sebagian biaya kompensasi.

Sebab, perubahan batas PTKP dapat memengaruhi besaran pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Ia menilai tambahan penghasilan bersih pekerja juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap produktivitas. Meski tidak berlangsung secara otomatis, peningkatan pendapatan dapat mengurangi tekanan biaya hidup dan memperbaiki kesejahteraan keluarga.

"Dampaknya terhadap produktivitas tidak berlangsung secara otomatis, tetapi terdapat hubungan tidak langsung. Penghasilan bersih yang lebih besar dapat mengurangi tekanan biaya hidup, memperbaiki kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan motivasi pekerja," ujarnya.

Lanjutnya, rencana perubahan batas penerapan PTKP juga dapat membantu menjaga hubungan industrial karena pekerja memperoleh peningkatan pendapatan bersih tanpa seluruh bebannya dialihkan kepada perusahaan.

Perusahaan Padat Karya Berpotensi Diuntungkan Anthony menilai perusahaan padat karya juga berpotensi memperoleh manfaat dari kenaikan PTKP. Dampaknya dapat dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus penguatan permintaan terhadap produk perusahaan.

Dengan pendapatan bersih yang lebih besar, pekerja memiliki ruang lebih luas untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Peningkatan permintaan tersebut berpotensi mendorong aktivitas produksi dan mendukung pertumbuhan usaha.

"Kenaikan PTKP dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan memperkuat konsumsi domestik," ujarnya.

Selain itu, perusahaan yang selama ini menanggung pajak pekerja juga berpeluang mengurangi sebagian beban tunjangan pajak.

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar memberikan masa transisi dan panduan teknis yang memadai. Langkah tersebut diperlukan agar perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar dapat menyesuaikan sistem penggajian dan administrasi perpajakan secara tertib.

Anthony menilai rencana kenaikan PTKP dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli dan memperkuat konsumsi domestik.