JawaPos.com - Transaksi derivatif nilai tukar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) yang dikliringkan melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau IDClear melonjak 202,4 persen menjadi USD 7,41 miliar hingga 31 Oktober 2026.

Direktur Riset, Keanggotaan, dan Dukungan Bisnis KPEI, Ignatius Denny Wicaksono, mengatakan, nilai nosional transaksi DNDF di KPEI meningkat tajam dibandingkan posisi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar USD 2,45 miliar atau setara Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun.

Pertumbuhan tersebut juga diikuti peningkatan frekuensi transaksi dari 546 menjadi 1.274 transaksi. Sementara itu, jumlah posisi terbuka atau open interest meningkat 133 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Denny, DNDF menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menarik minat investor global.

Ia menjelaskan, melalui skema tersebut investor asing yang ingin menempatkan dana pada instrumen domestik, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dapat mengunci nilai tukar untuk masa mendatang sehingga risiko fluktuasi kurs bisa ditekan.

"Jadi, tujuannya adalah SRBI-nya itu rate-nya dinaikin, orang investor luar negeri mau beli SRBI, tapi risiko kursnya mereka enggak mau, dengan dikasih DNDF dengan kurs yang bagus sama BI, gitu ya. Dengan kurs yang bagus, rate return saya jadinya bagus dibanding saya investasi ke luar. Mau deh akhirnya, tujuannya adalah capital inflow gitu ya, ke kita dengan adanya DNDF ini," ujar Denny, Senin (16/11/2026).

Deny mengatakan, selain menarik modal asing, mekanisme DNDF yang bersifat non-deliverable juga dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap pasar spot valuta asing (valas).

Pasalnya, transaksi tersebut tidak mengharuskan kedua pihak menyerahkan pokok dana dalam dolar Amerika Serikat (AS), baik pada awal transaksi maupun saat jatuh tempo.

Penyelesaian transaksi hanya dilakukan melalui pembayaran selisih bersih (netting) berdasarkan pergerakan nilai tukar dalam mata uang rupiah. Dengan demikian, kebutuhan pertukaran dolar AS secara fisik dapat ditekan.

"Tujuannya ya enggak ada uang gede banget di depan yang masuk karena 1 juta dolarnya dilepas lagi, kan nanti gede banget impact-nya ke stabilitas rupiah," ujarnya.

Deny menjelaskan, peran KPEI dalam mengkliringkan transaksi DNDF dimulai sejak lembaga tersebut resmi beroperasi sebagai lembaga kliring dan penjaminan sentral atau Central Counterparty (CCP) di pasar uang dan valuta asing pada 30 September 2024.

Penunjukan KPEI sebagai CCP merupakan tindak lanjut dari mandat kesepakatan negara-negara G20 setelah krisis keuangan global 2008. Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui skema CCP, KPEI bertindak sebagai pihak lawan transaksi sentral bagi seluruh pihak yang melakukan transaksi melalui mekanisme novasi. Dengan mekanisme tersebut, KPEI mengambil alih posisi masing-masing pihak sehingga risiko gagal bayar dari pihak lawan (counterparty risk) dapat diminimalkan.

Kehadiran CCP juga diharapkan mengatasi persoalan fragmentasi pasar valas. Selama ini, bank-bank besar cenderung membatasi transaksi bilateral dengan bank yang lebih kecil, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), karena adanya risiko dari pihak lawan transaksi.

"Ke CCP, ke KPEI enggak ada risiko sama sekali karena kita menjamin semuanya," ucapnya.

Untuk mendorong perbankan menggunakan sistem kliring terpusat, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan insentif berupa penghapusan beban pengurang rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bagi bank yang melakukan transaksi derivatif over-the-counter (OTC) melalui CCP.