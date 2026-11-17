JawaPos.com - Rapat Paripurna Ke-12 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui perpanjangan masa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).

Dasco menjelaskan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik berdasarkan Pasal 152 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta laporan pimpinan Komisi X DPR RI.

"Sehubungan itu dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas?" ucap Dasco yang kemudian disetujui oleh para legislator.

Kendati demikian, rapat paripurna tidak menetapkan tenggat waktu masa pembahasan RUU tersebut.

RUU Statistik sebelumnya telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (2/10). Delapan fraksi menyetujui RUU tersebut diproses lebih lanjut.

Dilansir laman DPR, fraksi partai politik di DPR menekankan perlunya penguatan sistem statistik nasional agar lebih terintegrasi, adaptif terhadap teknologi baru seperti Big Data, serta menjamin kualitas dan kedaulatan data guna mendukung kebijakan berbasis bukti.