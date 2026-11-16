JawaPos.com – Masyarakat yang membeli emas melalui lelang Pegadaian perlu memahami ketentuan penjualan kembali. Sebab, emas hasil lelang memiliki mekanisme penjualan berbeda dibandingkan emas batangan yang dibeli secara tunai maupun melalui skema cicilan.

Emas yang ditawarkan dalam lelang Pegadaian umumnya berupa perhiasan. Barang tersebut berasal dari jaminan nasabah yang tidak ditebus sesuai ketentuan sehingga kemudian dijual melalui mekanisme lelang.

Berbeda dengan emas batangan yang memiliki layanan pembelian kembali atau buyback, emas perhiasan hasil lelang tidak dapat dijual kembali langsung ke Pegadaian.

Pemilik emas disarankan menjualnya melalui toko emas yang menerima pembelian perhiasan bekas. Sebelum transaksi dilakukan, toko emas biasanya akan memeriksa kadar, berat, kondisi fisik, hingga jenis perhiasan.

Nilai pembelian yang ditawarkan juga bisa berbeda antara satu toko dengan toko lainnya. Hal itu bergantung pada kebijakan masing-masing toko serta hasil pemeriksaan terhadap emas yang dijual.

Karena itu, pemilik emas sebaiknya membandingkan penawaran dari beberapa toko emas untuk mendapatkan harga yang sesuai.

Selain memperhatikan tempat penjualan, bukti transaksi lelang juga perlu disimpan. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti asal pembelian sekaligus mendukung riwayat kepemilikan emas.

Adapun mekanisme penjualan emas yang diperoleh melalui pembelian tunai maupun cicilan memiliki ketentuan berbeda.

Emas batangan ANTAM yang dibeli melalui Galeri 24, misalnya, dapat dijual kembali melalui layanan buyback sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, emas dari program Cicil Emas Pegadaian baru dapat dijual setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan dan emas menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Untuk menjual emas batangan tersebut, nasabah dapat mendatangi outlet Galeri 24 dengan membawa KTP asli serta dokumen pendukung, seperti bukti transaksi atau dokumen serah terima emas.

Petugas kemudian melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik emas, termasuk berat, kadar, serta nomor seri jika tersedia.