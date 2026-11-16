JawaPos.com - Masyarakat memiliki sejumlah pilihan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan finansial, mulai dari kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, hingga tambahan modal usaha. Salah satu alternatif yang tersedia adalah layanan pinjaman Pegadaian yang menawarkan skema pembiayaan dengan maupun tanpa jaminan.

Dilansir dari website resmi Pegadaian, lembaga keuangan milik negara tersebut menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Layanannya mencakup pinjaman berbasis gadai maupun non-gadai, baik menggunakan skema konvensional maupun syariah.

Secara umum, pinjaman Pegadaian terbagi menjadi dua kelompok, yakni pinjaman gadai dan non-gadai. Keduanya memiliki mekanisme serta persyaratan yang berbeda.

Pada kategori pinjaman gadai, masyarakat dapat mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan barang atau aset bernilai ekonomi. Jenisnya meliputi Gadai Emas dengan agunan emas batangan maupun perhiasan, serta Gadai Non Emas yang menerima barang berharga selain emas.

Pegadaian juga menyediakan Gadai Kendaraan dengan jaminan BPKB, Gadai Elektronik menggunakan barang seperti laptop dan gadget, serta Gadai Efek dengan agunan surat berharga berupa saham atau obligasi.

Pilihan lainnya mencakup Gadai Luxury untuk barang mewah seperti jam tangan dan tas bermerek, Gadai Tabungan Emas dengan jaminan saldo tabungan emas, serta Gadai Titipan Emas. Terdapat pula layanan Pembiayaan Porsi Haji untuk membantu masyarakat memperoleh porsi haji.

Sementara itu, pinjaman non-gadai merupakan produk pembiayaan yang tidak menggunakan mekanisme gadai. Beberapa layanan yang tersedia di antaranya Pinjaman Serbaguna, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Gadai Sertifikat, Cicil Kendaraan, KUPEDES, dan Pinjaman Usaha.

Selain pembiayaan tersebut, Pegadaian juga menyediakan Cicil Emas yang memungkinkan masyarakat membeli logam mulia melalui pembayaran secara angsuran.

Persyaratan Pengajuan Pinjaman

Sebelum mengajukan pembiayaan, calon nasabah perlu memperhatikan sejumlah persyaratan administrasi. Secara umum, pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) apabila diperlukan. Untuk produk pinjaman dengan jaminan, pemohon juga harus menyerahkan agunan sesuai ketentuan produk yang dipilih.

Selanjutnya, calon nasabah perlu mengisi formulir permohonan pinjaman. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor cabang Pegadaian maupun layanan digital yang tersedia.

Khusus pembiayaan untuk kebutuhan usaha atau KUR, terdapat persyaratan tambahan berupa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dokumen tersebut dapat berupa izin usaha maupun catatan keuangan sederhana.

Pegadaian juga menetapkan ketentuan bahwa usaha yang diajukan untuk produk pembiayaan usaha telah berjalan minimal satu tahun.