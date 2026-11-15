Harga CPO Bisa Tembus 5.000 Ringgit di 2027 Imbas Produksi Sawit RI Turun

JawaPos.com - Industri minyak kelapa sawit global diprediksi menghadapi pengetatan pasokan menjelang 2027 akibat penurunan produksi di Indonesia serta penyusutan stok di Malaysia.

Kondisi tersebut membuat harga komoditas kelapa sawit dunia berpotensi mengalami kenaikan pada tahun 2027, bahkan bisa mencapai 5.000 ringgit Malaysia atau Rp 22,3 juta per metrik ton.

Managing Director Glenauk Economics, Julian McGill, mengatakan bahwa fenomena El Niño yang melanda wilayah produsen utama berdampak terhadap produktivitas tanaman sawit dengan jeda sekitar delapan hingga sepuluh bulan.

“Tahun ini, harga CPO sempat menguat dua kali karena faktor energi dan isu El Niño. Namun, kenaikan itu juga diikuti penurunan harga akibat rekor pasokan di Malaysia,” ujar Julian dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11).

Julian mengatakan, fluktuasi harga tidak akan menghilangkan dampak kekeringan terhadap produksi sawit.

Kondisi tersebut diperkirakan mulai terlihat pada triwulan pertama 2027. Terutama di sejumlah wilayah perkebunan sawit Indonesia yang mengalami kekeringan.

Penurunan produksi berpotensi menekan volume ekspor Indonesia. Apalagi, sebagian produksi dalam negeri juga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mandatori biodiesel.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Malaysia untuk mengambil sebagian pangsa pasar ekspor Indonesia.

Namun, peningkatan ekspor juga akan menguras stok CPO Malaysia. Sebab, kemampuan produksi negara tersebut juga terbatas.

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Secara total, dia memprediksi bahwa pasokan CPO akan terpangkas sebanyak 4,6 juta ton tahun depan.

“Reaksi kenaikan harga akan mulai terasa saat stok CPO di Malaysia mulai berkurang. Saya melihat harga CPO bisa menguat ke area 5.000 ringgit per metrik ton pada pertengahan 2027,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan harga juga bergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia, terutama besaran mandatori biodiesel. Semakin besar volume mandatori, semakin banyak CPO yang diserap untuk kebutuhan domestik.