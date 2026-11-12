IEU-CEPA Buka Peluang Pasar Eropa, Gapki Ingatkan Tantangan EUDR

JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong penguatan daya saing industri kelapa sawit nasional di tengah tantangan perdagangan global. Upaya tersebut penting untuk menjaga posisi sawit sebagai komoditas strategis sekaligus memperkuat ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan industri kelapa sawit nasional menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi seperti aturan perdagangan global, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kebijakan bahan bakar nabati.

Menurut Eddy, salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Ini merupakan peluang yang dapat mengubah peta perdagangan,” ujar Eddy dalam pembukaan 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 resmi digelar di Ubud, Bali pada Rabu (12/11).

Eddy mengatakan terbukanya akses pasar juga harus diikuti kesiapan industri dalam memenuhi berbagai ketentuan perdagangan internasional, termasuk Regulasi Antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

"Kita harus mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang tersebut secara strategis, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta membuktikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu memenuhi standar yang ditetapkan," ujarnya.

Dia menilai penerapan EUDR menjadi tantangan tersendiri bagi industri sawit nasional karena menghadirkan sejumlah standar baru dan konsekuensi berupa denda bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.

Karena itu, penguatan standar keberlanjutan di dalam negeri menjadi salah satu langkah penting. Eddy menyebut standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) perlu ditingkatkan agar tidak hanya menjadi pedoman praktik terbaik, tetapi juga memperoleh pengakuan luas di tingkat global.

"Di dalam negeri, kita harus memastikan bahwa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tidak hanya menjadi standar praktik terbaik, tetapi juga mampu menjadi standar emas yang diakui secara global. Ini merupakan persoalan kedaulatan sekaligus kebanggaan bangsa," ucapnya.

Eddy menambahkan pengembangan industri kelapa sawit membutuhkan sinergi seluruh elemen pemerintahan. Harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan regulasi diperlukan agar industri dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dia menegaskan kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Menatap 2027, Eddy optimistis industri sawit nasional masih memiliki peluang pertumbuhan.