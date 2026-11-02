Catatkan Kinaerja Solid, Phapros Bukukan Penjualan Rp 786,5 Miliar Per Kuartal III-2026

JawaPos.com – PT Phapros Tbk (PEHA) mencatatkan kinerja solid pada kuartal III 2026 dengan mencatatkan penjualan sebesar Rp 786,57 miliar dengan laba bersih sebesar Rp 31,6 miliar menyusul langkah efisiensi yang dilakukan perseroan.

Direktur Utama PT Phapros Tbk, Intan Abdams Katoppo mengatakan perseroan berada di jalur yang tepat untuk menjaga profitabilitas yang berkelanjutan.

“Kami optimis tren positif kinerja keuangan Phapros akan berlanjut hingga akhir tahun ini. Bahkan, kami juga yakin dengan fundamental yang kokoh, tren pertumbuhan akan terus berlanjut hingga tahun depan. Peningkatan margin EBITDA menunjukkan bahwa kami makin efisien dalam operasional dan tentunya profitabilitas makin kuat sehingga Phapros dapat terus berkontribusi bagi kesehatan masyarakat Indonesia,” ujar Intan, Jumat (02/11/2026).

Menurutnya, pertumbuhan kinerja hingga September 2026 tidak lepas dari strategi yang dieksekusi secara tepat, yakni penguatan modal kerja, pengendalian biaya yang lebih terukur, penguatan portofolio produk dan bisnis, serta transformasi sistem dan proses bisnis yang dijalankan sejak 2025 dan terus di evaluasi serta di review periodik.

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Phapros berhasil menjaga tren pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan sejak 2025 di tengah tantangan global dan domestik yang dihadapi industri farmasi. Pada 2025, perusahaan sukses membukukan penjualan sebesar Rp940,88 miliar, naik 26,34% y-o-y. Tren positif itu berlanjut hingga September 2026, dengan penjualan Rp786,57 miliar dibandingkan dengan periode Januari-September 2025 sebesar Rp683,58 miliar.

Keberhasilan menjaga pertumbuhan penjualan dan efisiensi operasional mendorong laba kotor naik 19,19% menjadi Rp402,53 miliar dari Rp337,72 miliar. Margin laba kotor naik menjadi 51,2% dari 49,4%. Beban usaha Phapros pada Januari-September 2026 sebesar Rp321,15 miliar berhasil mendongkrak naik laba usaha Phapros 55,90% menjadi Rp80,97 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp51,94 miliar.

Laba sebelum pajak naik sebesar 233,59% atau lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp48,65 miliar dibandingkan dengan Januari-September 2025 sebesar Rp14,58 miliar. Laba bersih melonjak signifikan 311,58% menjadi Rp31,60 miliar dari Rp7,68 miliar pada periode yang sama tahun lalu.