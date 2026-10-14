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Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Harga Emas Antam Pada Rabu Ini Stabil di Angka Rp 2,574 Juta Per Gram

Ilustrasi emas batangan. (Dok Jawa Pos) - Image

Ilustrasi emas batangan. (Dok Jawa Pos)

 JawaPos.com - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta pada Rabu (14/10) sampai pukul 08.48 WIB tak mengalami perubahan. Harga tetap di angka Rp 2.574.000 per gram dengan harga beli kembali (buyback) turut tak bergerak tetap di angka Rp2.383.000 per gram.

Namun sebagaimana diketahui, harga emas batangan Antam ini sewaktu-waktu bisa berubah.

Dikutip dari Antara pada Rabu (14/10), setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.337.000.

- Harga emas 1 gram: Rp 2.574.000.

Editor: Diar Candra
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