Percepat Penyaluran SPHP Jagung Pakan, BULOG Pastikan Stok Nasional Mencukupi 

JawaPos.com – Perum BULOG terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung nasional dengan menyalurkan jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram.

Langkah ini bagian dari upaya BULOG melaksanakan penugasan pemerintah dalam penyerapan jagung produksi petani dalam negeri maupun penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pelaksanaan program SPHP jagung tahun 2026 berjalan lancar dan terus menunjukkan perkembangan positif. Data per 7 Oktober 2026, dari total alokasi sekitar 241.972 ton, realisasi penyaluran telah mencapai 185.699 ton atau sekitar 76,7 persen. Capaian ini membuktikan komitmen BULOG mempercepat distribusi jagung agar manfaat program semakin luas dirasakan oleh peternak di berbagai daerah.

Secara khusus, penyaluran SPHP jagung kepada peternak mikro juga terus diakselerasi. Hingga 7 Oktober 2026, realisasi penyaluran jagung bagi peternak mikro telah mencapai 112.205.780 kilogram atau 112.205,78 ton, setara 74,71 persen dari total pagu sebesar 150.171.750 kilogram atau 150.171,75 ton.

Capaian tersebut menunjukkan keseriusan BULOG dalam memperluas akses peternak mikro terhadap jagung pakan dengan harga terjangkau, sehingga dapat membantu meringankan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., dalam keterangannya di Jakarta menegaskan bahwa percepatan penyaluran SPHP jagung merupakan bagian dari langkah konkret BULOG dalam memastikan peternak mendapatkan akses bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan jagung nasional.

“BULOG berkomitmen penuh memastikan jagung tersedia dan dapat diakses oleh para peternak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp5.000 per kilogram. Kami terus mengoptimalkan seluruh jaringan distribusi dan mempercepat penyaluran di berbagai wilayah agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh peternak. Bagi kami, menjaga stabilitas jagung bukan hanya soal ketersediaan stok, tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha peternak sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Hingga saat ini, program SPHP jagung telah menjangkau 151 koperasi dan asosiasi peternak dengan total 7.553 peternak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyaluran dilaksanakan melalui koperasi dan asosiasi peternak sebagai mitra distribusi. Melalui mekanisme tersebut, BULOG berupaya memastikan distribusi jagung berlangsung tepat sasaran dan mendukung kebutuhan peternak secara berkelanjutan.

Di tengah percepatan penyaluran, BULOG memastikan ketersediaan stok jagung pemerintah secara nasional dalam kondisi mencukupi. Berdasarkan posisi per 7 Oktober 2026, total persediaan jagung pemerintah mencapai 98.442 ton. Kondisi ini menjadi modal penting bagi BULOG untuk menuntaskan penyaluran sesuai alokasi yang telah ditetapkan.