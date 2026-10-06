Menkeu Minta Bea Cukai Jaga Kepercayaan Masyarakat Lewat Penindakan 

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, meminta seluruh pegawai di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat penindakan terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal.

Suahasil mengatakan, pengawasan tidak hanya diarahkan terhadap narkotika dan barang yang membahayakan masyarakat, tetapi juga terhadap penyelundupan komoditas strategis dan sumber daya alam Indonesia, termasuk emas, nikel, serta komoditas strategis lainnya.

“Penindakan yang Anda lakukan adalah upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Penindakan impor ilegal tidak hanya merupakan persoalan kepabeanan dan capaian kinerja organisasi saudara, di dalamnya ada kepentingan masyarakat banyak,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/10).

Ia mengatakan, penindakan terhadap impor ilegal memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Masuknya ballpress, misalnya, dapat merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penjahit, industri tekstil, serta industri pendukung tekstil.

Demikian pula masuknya beras ilegal yang dapat merugikan petani dan konsumen dalam negeri.

Selain pengawasan, Bea Cukai juga memiliki peran penting dalam menjaga keuangan negara melalui pengamanan penerimaan. Hingga September 2026, Bea Cukai mencatat penerimaan negara sebesar Rp240,28 triliun atau 71,51 persen dari target APBN atau tumbuh 8,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Suahasil mengingatkan bahwa penerimaan negara bukan sekadar angka, melainkan sumber daya untuk membiayai pembangunan, memperkuat layanan publik, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Di sisi pelayanan, Ia meminta Bea Cukai untuk terus memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha.