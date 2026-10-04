Prabowo Tak Beri Izin, Rencana Tukar Guling Geo Dipa dan PNM Batal

JawaPos.com - Rencana tukar guling yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara untuk pengelolaan PT Geo Dipa Energi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) gagal karena tidak mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis, mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan pertukaran Geo Dipa dengan PNM kemudian disampaikan pada Agustus 2026. Menurutnya, rencana tersebut tidak mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto.

"Di situ cara pandangnya Kementerian Keuangan, Pak Menteri dan beberapa dirjen melihat, dan akhirnya di bulan Agustus yang lalu, dan bersamaan dengan pemberitaan juga Pak Menteri sampai sampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa dengan PMN ditukar, karena tidak diberikan izin oleh Presiden. Intinya itu," ujar Yudistian dalam Media Gathering Kementerian Keuangan, Bogor, Jumat (4/10).

Dengan batalnya rencana tersebut, Yudistian berharap Geo Dipa tetap berada di bawah Kemenkeu dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemerintah dalam membangun ekosistem green economy.

"Nah, jadi ya mudah-mudahan ini tetap seperti ini, dan Geo Dipa memang bisa dijadikan alat fiskal pemerintah untuk membangun green economy itu," ujarnya.

Ia mengatakan, wacana pertukaran tersebut sebenarnya sudah muncul sejak sebelum pembentukan Danantara. Geo Dipa sebelumnya juga disebut telah menjadi incaran sejumlah perusahaan dan kementerian.

Menurutnya, salah satu pertimbangan munculnya wacana tersebut karena keberadaan perusahaan energi di bawah Kemenkeu dinilai kurang sesuai dengan fungsi kementerian sebagai pengelola fiskal.