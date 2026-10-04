Prabowo Tak Beri Izin, Rencana Tukar Guling Geo Dipa dan PNM Batal

Presiden Prabowo Subianto. (YT Setpres)
JawaPos.com - Rencana tukar guling yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara untuk pengelolaan PT Geo Dipa Energi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) gagal karena tidak mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis, mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan pertukaran Geo Dipa dengan PNM kemudian disampaikan pada Agustus 2026. Menurutnya, rencana tersebut tidak mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto.
"Di situ cara pandangnya Kementerian Keuangan, Pak Menteri dan beberapa dirjen melihat, dan akhirnya di bulan Agustus yang lalu, dan bersamaan dengan pemberitaan juga Pak Menteri sampai sampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa dengan PMN ditukar, karena tidak diberikan izin oleh Presiden. Intinya itu," ujar Yudistian dalam Media Gathering Kementerian Keuangan, Bogor, Jumat (4/10).
Dengan batalnya rencana tersebut, Yudistian berharap Geo Dipa tetap berada di bawah Kemenkeu dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemerintah dalam membangun ekosistem green economy.
"Nah, jadi ya mudah-mudahan ini tetap seperti ini, dan Geo Dipa memang bisa dijadikan alat fiskal pemerintah untuk membangun green economy itu," ujarnya.
Ia mengatakan, wacana pertukaran tersebut sebenarnya sudah muncul sejak sebelum pembentukan Danantara. Geo Dipa sebelumnya juga disebut telah menjadi incaran sejumlah perusahaan dan kementerian.
Menurutnya, salah satu pertimbangan munculnya wacana tersebut karena keberadaan perusahaan energi di bawah Kemenkeu dinilai kurang sesuai dengan fungsi kementerian sebagai pengelola fiskal.
"Karena dianggap itu salah kamar, kok ada energi ada di Kementerian Keuangan, kan gitu ya. Maka kayaknya sih, ini tebakan saya pribadi aja, Pak Menteri itu lihat appetite orang ke Geo Dipa kayaknya tinggi, ditukar aja sama PMN lah. PMN kasih ke aku, aku kasih nih yang kamu minta, sama-sama nih, aku kasih," ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022