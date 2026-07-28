8 Tips Menyimpan Emas Fisik agar Tetap Aman dan Nilainya Terjaga

Ilustrasi Emas Antam. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Emas fisik menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih karena dinilai mampu mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Namun, memiliki emas saja tidak cukup. Cara penyimpanannya juga perlu diperhatikan agar tetap aman dari risiko pencurian, kerusakan, maupun kehilangan.
Banyak orang masih menyimpan emas di tempat yang mudah ditebak atau kurang aman. Padahal, dengan langkah yang tepat, kamu bisa mengurangi berbagai risiko tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Berikut 8 tips menyimpan emas fisik yang bisa diterapkan!
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1. Simpan di Tempat yang Tidak Mudah Ditebak
Hindari menyimpan emas di lokasi yang sudah umum diketahui, seperti di bawah kasur, dalam lemari pakaian, atau di laci meja. Tempat-tempat tersebut biasanya menjadi sasaran pertama ketika terjadi pencurian.
Sebaiknya pilih lokasi penyimpanan yang tidak mencolok dan sulit dijangkau orang lain. Semakin sedikit orang yang mengetahui lokasi penyimpanan emas, semakin kecil pula risikonya.
2. Gunakan Brankas Berkualitas
Jika jumlah emas yang dimiliki sudah cukup banyak, mempertimbangkan penggunaan brankas bisa menjadi pilihan yang bijak. Pilih brankas dengan sistem penguncian yang kuat dan, jika memungkinkan, memiliki fitur tahan api.
Agar lebih aman, pasang atau tanam brankas pada lantai atau dinding sehingga tidak mudah dipindahkan oleh pencuri.
3. Pertimbangkan Safe Deposit Box
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