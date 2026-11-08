Mengenal Fenomena Growth Paradox dalam Bisnis Keluarga: Usaha Makin Besar, Tapi Laba Tak Ikut Naik

JawaPos.com - Ekspansi bisnis keluarga tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan keuntungan. Pendapatan bertambah, jumlah gerai meningkat, dan pasar semakin luas, tetapi profitabilitas justru tidak tumbuh secara proporsional.

Fenomena yang dikenal sebagai growth paradox ini menjadi salah satu persoalan yang disoroti Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Persoalan tersebut dibahas dalam seminar bertajuk Family Business Resilience: Membangun Ketahanan Bisnis Keluarga Lintas Generasi di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Sabtu (7/11).

Dosen PPM Dr. Aprihatiningrum Hidayati menjelaskan, kegiatan itu merupakan bagian dari program Hibah Diaspora Berdampak Batch 2 Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Menurut Aprihatingrum, kegiatan tersebut merupakan puncak pelaksanaan program hibah yang memungkinkan kampus menghadirkan diaspora Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. "Hibahnya itu namanya Hibah Diaspora Berdampak. Diaspora itu kan warga Indonesia yang berada di luar negeri," ujarnya.

Ia mengatakan, PPM memperoleh anggaran hibah sebesar Rp 70 juta. Dana tersebut digunakan, antara lain, untuk menghadirkan pakar manajemen Indonesia yang berkarier di Malaysia, Prof. Ilham Sentosa guna membahas ketahanan bisnis keluarga.

Dalam seminar, dijelaskan bahwa salah satu tantangan bisnis keluarga adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.

Peningkatan skala operasional dapat diikuti kenaikan biaya yang tidak sedikit. Ketika efisiensi belum optimal dan model bisnis tidak mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas usaha, pertumbuhan pendapatan belum tentu menghasilkan peningkatan laba yang sebanding.

Selain persoalan tersebut, bisnis keluarga juga menghadapi tantangan pergantian kepemimpinan dari pendiri kepada generasi berikutnya. Hubungan keluarga, pembagian peran, kepemimpinan antargenerasi, serta tata kelola perusahaan menjadi faktor yang turut menentukan keberlanjutan usaha.