Undang 15.000 Peserta, ICEF-IPFE 2026 Hadirkan Ekosistem Pengadaan Modern

JawaPos.com – Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) kembali digelar di Grand Ballroom Jakarta Internasional Expo Kemayoran pada 29 Juli - 31 Agustus 2026. Kegiatan ini diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi sistem pengadaan barang dan jasa nasional.

Kepala LKPP RI Sarah Sadiqa yang hadir membuka kegiata mengatakan bahwa dengan nilai belanja pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun berdasarkan data Inaproc pada Tahun Anggaran 2026. Pengadaan itu memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah Pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap keputusan pengadaan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata.

"Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat,” ungkap Sarah saat membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 pada Rabu (29/7) di Jakarta.

Selama tiga hari penyelenggaraan ICEF – IPFE, beragam agenda diselenggarakan mulai dari talkshow, temu bisnis, bimbingan teknis (bimtek), hingga sertifikasi profesi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang bisnis baru untuk sektor swasta.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Juan Permata Adoe menyampaikan bahwa, ICEF-IPFE 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Forum yang diikuti sekitar 135 penyedia tersebut dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi masuk ke dalam Katalog Elektronik,” kata Juan.

ICEF–IPFE 2026 diperkirakan dihadiri 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Salah satu peserta yang kembali berpartisipasi dalam ICEF–IPFE 2026 adalah Mbizmarket, Lokapasar mitra LKPP RI yang terus mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah melalui platform yang transparan, efisien, akuntabel, serta mendukung peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri.

Melalui platform Mbizmarket, instansi pemerintah dapat melaksanakan proses pengadaan secara lebih mudah dan cepat. Selain memudahkan pencarian produk dalam negeri beserta informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), platform ini juga mendukung kemudahan administrasi transaksi dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun penyedia.