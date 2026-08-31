5 Shio Ajaib! Tetap Kaya Raya Meski Boros, Rahasia Energi Kelimpahan 2026

Daftar Shio Ajaib: Tetap Kaya Raya Meski Boros, Rahasia Energi Kelimpahan 2026 (FREEPIK)
JawaPos.com - Tahun 2026 membawa gelombang energi kemakmuran bagi beberapa shio yang memiliki getaran rezeki alami.
Ada lima shio yang disebut sebagai “magnet kekayaan” menurut Feng Shui—mereka bisa tetap hidup berkecukupan, bahkan melimpah, meski terkadang boros.
Uang yang keluar seolah selalu kembali, kadang dengan jumlah lebih besar, karena energi alam semesta terus mengalir ke arah mereka.
Menurut kanal YouTube Rezeki & Hoki, kelima shio ini bukan sekadar beruntung secara materi, tapi juga memiliki daya tarik spiritual yang membuat mereka disukai orang banyak, sehingga peluang dan rezeki selalu hadir di sekitar mereka.
1. Shio Naga – Karisma dan Kekayaan yang Mengalir
Naga adalah simbol kekuatan, kemuliaan, dan keberuntungan. Mereka lahir dengan aura karisma tinggi dan kepercayaan diri luar biasa. Dalam Feng Shui, Naga disebut sebagai penjaga gerbang rezeki langit.
Rezekinya seakan turun dari atas dan mengalir tanpa henti. Meskipun senang hidup mewah, energi elemen kayu dan tanah mereka menciptakan aliran kemakmuran yang terus berputar.
Selama tetap rendah hati, pengeluaran besar justru menjadi jalan rezeki baru.
2. Shio Kuda – Energi dan Keberanian yang Memikat Peluang
Kuda dikenal aktif, energik, dan penuh semangat mengejar impian. Dalam Feng Shui, mereka berada di bawah pengaruh elemen api yang membara, simbol keberanian dan ambisi.
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Jawa Pos
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