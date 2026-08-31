4 Zodiak Sedang Dihujani Kelimpahan, Rezeki dan Keberuntungan Mengalir hingga 10 Septembber 2026!

JawaPos.com - Ada kalanya kehidupan terasa berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Usaha sudah dilakukan, berbagai cara sudah dicoba, tetapi hasil seolah belum menunjukkan perubahan berarti.

Namun dalam astrologi, masa seperti itu dipercaya tidak selalu menjadi pertanda kegagalan. Bisa jadi, seseorang sedang berada di ambang perubahan sebelum akhirnya memasuki fase yang jauh lebih ringan dan penuh peluang.

Menurut astrologi yang dimuat YourTango, terdapat empat zodiak yang disebut sedang memasuki periode penuh kelimpahan hingga 10 September 2026.

Perubahan energi Venus menjadi salah satu faktor yang disorot karena planet cinta, keindahan, dan daya tarik tersebut berada di Libra.

Kondisi ini dipercaya mampu meningkatkan pesona, hubungan, peluang finansial, hingga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Energi tersebut membuat sejumlah zodiak lebih mudah menarik perhatian, mendapatkan dukungan, sekaligus melihat peluang yang sebelumnya mungkin terlewatkan.

Bagi empat zodiak berikut, kelimpahan tidak hanya dimaknai sebagai uang, tetapi juga kesempatan, hubungan yang lebih sehat, kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

1. Libra

Libra menjadi salah satu zodiak yang paling kuat merasakan aliran kelimpahan dalam periode ini. Venus, planet yang juga menjadi penguasa Libra, sedang berada di zodiak tersebut hingga 10 September.