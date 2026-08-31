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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.57 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 1 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa 1 September 2026 menarik untuk disimak karena bertepatan dengan hari pertama bulan September. 

Memasuki bulan baru, pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi mungkin mulai merasakan dorongan untuk mengevaluasi pencapaian sebelumnya sekaligus menentukan target baru dalam urusan karier, keuangan, asmara, dan kehidupan sosial.

Tahun 2026 sendiri merupakan Tahun Kuda Api, yang membawa energi dinamis, cepat, dan penuh peluang. 

Namun, pengaruh tersebut tidak dirasakan dengan cara yang sama oleh setiap shio

Ada yang memperoleh momentum untuk memperluas jaringan, ada yang berpeluang mendapatkan pengakuan, sementara lainnya justru berada dalam fase produktif untuk menyelesaikan rencana yang telah dipersiapkan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Selasa, 1 September 2026. 

1. Shio Monyet

Pemilik shio Monyet memasuki September 2026 dengan energi yang relatif nyaman untuk mengembangkan hubungan, kreativitas, dan rencana pribadi. 

Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode ketika Monyet dapat menikmati berbagai kesempatan sosial dan bisnis tanpa harus merasa terlalu terbebani oleh tekanan untuk bergerak cepat.

Pada Selasa, 1 September 2026, Monyet dapat menggunakan awal bulan untuk memikirkan kembali arah yang ingin dituju. 

Alih-alih mengejar semua peluang yang muncul, pilih beberapa hal yang benar-benar memberikan manfaat dalam jangka panjang. 

Kemampuan Monyet dalam mencari solusi dapat menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai situasi.

Dalam urusan karier, kondisi cenderung lebih stabil. Kesempatan baru tetap dapat muncul melalui hubungan sosial, perjalanan, pendidikan, atau lingkungan profesional. 

Jika ada tawaran yang terlihat menarik, Monyet sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan sebelum mengetahui seluruh detailnya. 

Kemampuan mengumpulkan informasi akan membantu menentukan langkah yang lebih tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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