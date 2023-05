Wuling Alvez Telah Terjual Lebih dari 1.700 Unit, Terlaris Tipe Termahal

JawaPos.com - Wuling Motors (Wuling) mengungkapkan telah menjual lebih dari 1.700 unit Wuling Alvez di Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2023.

"Penjualan Alvez cukup bagus, sekarang ini sudah 1.700 unit lebih sejak peluncuran," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani di Solo, Jawa Tengah, Selasa (23/5).

Dari total penjualan Wuling Alvez, tipe terbanyak yang dipesan oleh konsumen adalah EX atau tipe yang tertinggi dengan persentase sekitar 80 persen. Sedangkan 20 persen sisanya diisi oleh tipe SE (terendah) dan CE (menengah).

Wuling Alvez EX menjadi model yang paling diminati oleh konsumen lantaran memiliki teknologi dan fitur yang lebih lengkap, termasuk sistem Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) dan fitur keselamatan Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Menurut Dian, konsumen Wuling Alvez EX pada umumnya mencari mobil yang memiliki desain, teknologi dan fitur terlengkap. "Jadi, (konsumen) ingin merasakan pengalaman berkendara yang lebih baik," ucap Dian.

Produksi Wuling Alvez terus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang masih tinggi. Saat ini waktu tunggu atau inden mobil segmen SUV kompak tersebut semakin singkat, terutama untuk tipe EX.

Sementara untuk varian CE dan SE, menurut Dian, mulai dikirim bulan depan.

Wuling Alvez hadir dalam tiga varian yaitu SE seharga Rp 209 juta, varian CE dengan harga Rp 255 juta dan varian EX berbanderol Rp 295 juta on the road Jakarta.