JawaPos.com - Tahun kuda api telah berjalan sekian waktu dan sebentar lagi akan pergi berganti dengan periode baru.

Sekalipun sepanjang tahun berjalan penuh ketidakpastian, keajaiban diprediksi akan tetap hadir memberikan banyak hal yang pantas disyukuri.

Jelang pergantian tahun ini, ada segelintir orang yang sangat mungkin menerima berbagai macam keberuntungan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hidupnya bakal dapat kejutan besar di akhir tahun 2026 saat rezeki nomplok datang kapan saja.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio diramalkan akan mendapatkan banyak kejutan di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, sepanjang paruh kedua tahun kuda api, mereka dimungkinkan mendapatkan berbagai macam rezeki.

Jalan-jalan yang memungkinkan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah pun terbuka lebar menanti untuk dimaksimalkan.

Diyakini, keberkahan dan rezeki yang datang disebabkan oleh keberanian mencoba hal baru dan mengambil risiko.

2. Zodiak Aries

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak aries diramalkan akan banyak menerima rezeki nomplok.

Astrolog meyakini, keberuntungan tengah berada di pihak mereka sehingga banyak keberkahan yang bisa diperoleh.

Kesuksesan diyakini bisa didapatkan, terlebih mereka pandai dalam membangun hubungan dengan banyak pihak.

Maka tidak heran sekalipun sepanjang tahun 2026 menghadapi banyak kesulitan, mereka tetap bisa tumbuh berkembang hingga bisa menjadi orang yang mapan.

3. Zodiak Sagitarius

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak sagitarius dikatakan punya hoki yang baik di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan membuka jalan rezeki mereka sehingga sumber rezeki kini tidak hanya datang dari satu jalan.

Pundi-pundi rupiah bisa datang dari jalan dan waktu yang tidak terduga lantaran momentum yang sedang berpihak.