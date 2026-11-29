JawaPos.com – Bulan Tikus tanah dimulai pada tanggal tujuh Desember dan akan berlangsung hingga enam Januari tahun depan.

Berikut ini ramalan shio Macan Desember 2026 yang disusun dengan sikap penuh kehati-hatian bagi para pembaca.

Gambaran bulan ini memang terasa kurang menggembirakan, tetapi hal itu tidak perlu membuat kamu putus asa.

Dengan berpikir jernih, kamu justru bisa menarik banyak pelajaran berguna dari situasi yang kurang nyaman ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (29/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Macan di bulan Desember 2026.

1. Waktu yang Tepat untuk Evaluasi Diri

Periode ini sebaiknya dipakai untuk menghitung ulang apa saja yang sudah kamu capai sepanjang tahun ini.

Hasil evaluasi tersebut mungkin terasa mengecewakan, namun jangan sampai semangatmu ikut menurun dan membuatmu ingin menyerah.

Bila dipikirkan dengan tenang, kamu akan mendapatkan banyak kesimpulan bermanfaat untuk menentukan langkah selanjutnya ke depan.

2. Kecenderungan Mengumpulkan dan Menjaga Uang

Bulan Tikus tanah membawa kecenderungan bagimu untuk mengumpulkan sesuatu, terutama hal-hal yang bersifat material dan nyata.

Memiliki barang berwujud akan memberi rasa aman dan mampu menyeimbangkan pengaruh negatif yang sedang menekan dirimu.

Meski begitu, kamu tetap harus berhati-hati dalam mengelola uang harian agar kondisi keuangan tidak mudah goyah.

Sebaiknya hindari dahulu kegiatan meminjam maupun meminjamkan uang kepada siapa pun selama periode bulan ini berlangsung.

3. Kepekaan Intuisi yang Meningkat

Pada saat bulan baru tanggal sembilan, kamu akan senang karena menemukan kemampuan untuk memprediksi berbagai kejadian.

Energi bulan tersebut mengaktifkan kerja alam bawah sadar sehingga perasaanmu menjadi jauh lebih peka dan tajam.

Berkat pengaruh itu, kamu dapat membuat dugaan yang tepat mengenai berbagai hal yang akan terjadi nanti.

4. Saatnya Mengisi Ulang Tenaga

Paruh pertama bulan ini berjalan dengan penuh kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan.

Fokuskan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar penting karena itulah dasar dari hidup yang nyaman dan stabil.

Saatnya kamu mengisi ulang tenaga lewat istirahat cukup, perawatan kecantikan, dan terapi penguat daya tahan tubuh.

5. Waspada Cedera dan Kecelakaan

Pertemuan antara bulan Tikus dan tahun Kuda berpotensi menghadirkan berbagai masalah yang cukup merepotkan dirimu nantinya.

Karena itu, selalu waspadai cedera, kecelakaan kecil di rumah, serta musibah yang bisa terjadi di jalan.

Antisipasi hal ini sejak awal dengan mematuhi aturan keselamatan dan menjauhi semua tindakan yang berisiko tinggi.

Latihan meditasi akan membantu kamu menjaga keseimbangan batin tetap stabil di tengah situasi yang kurang bersahabat.

6. Keuangan Membaik dengan Pengeluaran Terkontrol

Kondisi keuangan paruh kedua bulan ini membaik, sehingga kamu tidak perlu berhemat untuk hadiah Tahun Baru.

Walau begitu, tetaplah berbelanja dengan perhitungan matang dan jangan sampai pengeluaranmu membengkak tanpa kendali sama sekali.

Terapkan prinsip konsumsi yang masuk akal, sebab biaya hidup diperkirakan naik cukup terasa dalam waktu dekat.

7. Kesehatan Pencernaan Jadi Prioritas

Pada bulan dengan unsur tanah yang kuat ini, semua proses kehidupan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Bila muncul gangguan pada tubuh, itu menandakan energi di dalam dirimu sedang tidak berada dalam keseimbangan.

Perbaiki pencernaanmu dengan makanan netral yang menguatkan tubuh secara ringan, seperti kacang-kacangan, kol, zaitun, dan kentang.

8. Guncangan di Dunia Kerja

Akhir bulan tidak akan berjalan mulus karena kekacauan bisa mengganggu rutinitas kerja yang selama ini stabil.

Pergantian pimpinan, uraian tugas baru, dan dokumen yang simpang siur akan terasa seperti guncangan cukup menyebalkan.

Manfaatkan masa kebingungan itu sebaik mungkin, misalnya dengan menempuh pendidikan tambahan yang berguna untuk masa depanmu.

9. Tamu Mendadak dan Rumah yang Rapi

Di awal bulan, tamu bisa datang secara mendadak, jadi siapkan rencana cadangan agar kamu tidak kerepotan.

Jika kamu sudah lama berencana merenovasi rumah atau upaya sebelumnya gagal, sekaranglah waktu yang paling tepat.